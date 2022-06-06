شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستشارات النفسية» يقدم 18 ألف استشارة خلال الربع الأول 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق قريبون التابعان للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية (18.465) استشارة نفسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م.

وبين المركز أنه يستقبل الاستشارات النفسية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية بجميع أنواعها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من خلال الرقم (920033360) ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، فيما يتم استقبال جميع الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق قريبون سواءً نصّية أو صوتية، حيث يقوم بتقديم الاستشارات فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وبسرية تامة.

وأوضحت المشرفة على مركز الاتصال الاختصاصية سندس السبيعي، أن الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق بعدة اضطرابات نفسية منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، بالإضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، ساعيًا من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع لا سيما المتعلقة بفيروس كورونا.

ويُعد مركز اتصال تعزيز الصحة النفسية وتطبيق قريبون نموذجان لعمل مؤسسي نوعي يهدف لخدمة المجتمع ورفع الوعي النفسي حيال الاضطرابات النفسية وآلية التعامل معها بكفاءة عالية.