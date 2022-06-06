وزير الداخلية يعتمد الخطة الأمنية لحج هذا العام 1443هـ عاجل

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الدمام - شريف احمد - - مدير الأمن العام: خطة الحج راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام 1443هـ.

أوضح ذلك مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.