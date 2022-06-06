شكرا لقرائتكم خبر عن العدل توثق 50 ألف عقد إلكتروني للزواج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل، أن إجمالي عدد توثيق العقود الإلكترونية للزواج، بلغت أكثر من 50 ألف عقد خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022م.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن توثيق عقد الزواج إلكترونيًا من خلال الدخول على خدمة إنشاء عقد زواج من خدمات الحالات الاجتماعية على بوابة ناجز Najiz.sa، واختيار الجهة، ثم إدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الأطراف، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، وتقديم الطلب.

وأكدت الوزارة، أن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات إلكترونياً، وأتمتة إجراءات عقد الزواج بشكل إلكتروني وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة من خلال التكامل مع وزارة الداخلية، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

يذكر أنه يمكن للأزواج الراغبين في الاطلاع على وثيقة عقد الزواج الدخول على بوابة "ناجز" التابعة للوزارة، والاطلاع على تفاصيل الوثيقة.