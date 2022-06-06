انعقاد أول ورشة نسائية لتطوير الخدمات بالمسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - تعقد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالشؤون النسائية صباح غد الثلاثاء ورشة العمل الأولى “لتطوير منظومة الخدمات بالأقسام النسائية بالمسجد النبوي” بمشاركة المختصين وممثلي الجهات الحكومية من إمارة منطقة المدينة المنورة ، ووزارة الحج والعمرة، والصحة، والتعليم، والموارد البشرية، وعدد من القطاعات الأخرى ونخبة من سيدات المجتمع بهدف إشراك المجتمع المحلي في تطوير منظومة الأداء في الأقسام النسائية بالمسجد النبوي لضمان تقديم خدمات ذات جودة نوعية لقاصدات المسجد النبوي وإثراء تجربتهن الدينية والثقافية.

وتتناول الورشة محاور عدة للنقاش حولها تشمل: واقع إدارة الحشود (الزيارة ، وتنظيم الصفوف ) وسبل تطويرها، إدارة الأبواب والسقيا والأمن والسلامة، الرعاية الصحية داخل الحرم النبوي، تطوير الموارد البشرية.

تأتي هذه الجهود إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة حثيثة من قبل مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية د. فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله-.

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الجدير بالذكر بأن هذه الورشة تأتي امتدادًا لاجتماعات تحضيرية سابقة عقدتها الوكالة للشؤون النسائية.