أول رد روسي على إغلاق المجال الجوي أمام طائرة وزير الخارجية “لافروف”

محمد بن مسعود - الدمام - على وقع تصاعد التوتر بين بلاده والغرب، وعقب إغلاق الأجواء أمام طائرته التي كانت متجهة إلى بلغراد، وجه وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف انتقادات إلى عدد من الدول الغربية، معتبراً أنها تضغط على دول في أوروبا الشرقية من أجل معاداة بلاده.

وشدد لافروف، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين عبر الفيديو للحديث عن عدد من القضايا على الساحة الدولية، على أن الغرب أضحى بربرياً في تصرفاته.

كما أكد أن العلاقة مع بلغراد لن يدمرها أحد، مضيفاً أن إغلاق الدول المجاورة لصربيا المجال الجوي أمام طائرته خطوة غير مسبوقة.

إلى ذلك، اعتبر أن دول أوروبا الغربية تضغط على دول الشرق الأوروبي لتصبح عدوة لروسيا. ورأى أن هذا النهج الأوروبي تجاه بلاده وغيرها يؤكد صحة قرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.