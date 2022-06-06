«الأهلي المتحد» على قائمة 5 شركات بحرينية ضمن قائمة فوربس لـ«أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط»

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت مجلس فوربس تقريرها لـ «أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022»، حيث أوضح التقرير إلى ان أرباح أرباح أكبر 100 شركة عامة في الشرق الأوسط قفزت إلى 201.7 مليار دولار في العام الماضي.

وجاء في التقرير» بينما يئن الاقتصاد العالمي تحت وطأة ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وبالتزامن مع اضطراب الأسواق بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، شهدت شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشًا ملموسًا في عام 2021، حيث سجلت أقوى 100 شركة أرباحًا مجمعة بقيمة 201.7 مليار دولار، مقارنة بـ91 مليار دولار في عام 2020، أي بزيادة 121%».

يأتي الأداء القوي للشركات بقيادة خليجية، بفضل الزيادة الكبيرة في أسعار النفط. حيث هيمنت السعودية على قائمة العام الحالي بـ33 شركة، تليها الإمارات بـ25 شركة، ثم قطر بـ16 شركة، والكويت بـ8 شركات.

كما تصدرت عملاق النفط والغاز «أرامكو السعودية» بمبيعات بلغت 400.5 مليار دولار في عام 2021، وقيمة سوقية وصلت إلى 2.3 تريليون دولار في 21 أبريل2022، بينما حلّت شركتها التابعة سابك في المركز الثاني، تليها مجموعة بنك قطر الوطني.

ورغم استحواذ قطاع البنوك والخدمات المالية على نحو نصف القائمة بواقع 42 شركة، إلا أن شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات كانت الأكثر ربحية، حيث شكّلت 65% من إجمالي أرباح الـ100 شركة. في حين تشهد قائمتنا لعام 2022 دخول 24 شركة جديدة، بعضها أدرج في أسواق المنطقة مؤخرًأ، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وألفا ظبي القابضة، وفيرتيغلوب، وأدنوك للحفر، وأكوا باور، ومجموعة موانئ أبوظبي، و(Solutions by stc) وشركة النهدي الطبية.

وقد أدى تعافي مؤشرات بورصات المنطقة وطرح اكتتابات ضخمة، إلى رفع مجموع القيم السوقية لـ100 شركة إلى 4 تريليون دولار، مقابل 3 تريليون دولار في قائمة العام الماضي. كذلك ارتفع إجمالي أصول الشركات إلى 4.2 تريليون دولار، مقارنة بـ3.6 تريليون دولار في عام 2020. وقفزت الإيرادات 44% إلى 794 مليار دولار في عام 2021، مقابل 550 مليار دولار في العام الذي سبقه.

وقد جمع فريق البحوث المعلومات والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للشركات، وأسواق المال في دول المنطقة، ثم صنّف الشركات وفقاً للقيمة السوقية، والمبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2021.

وقد استبعدت الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة والمدققة لعام 2021، وذلك حتى 20 أبريل 2022، وتم اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية وحسابات القيمة السوقية في 21 أبريل 2022.