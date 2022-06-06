ديار المحرق تُعلن عن انطلاق أعمال المرحلة الثانية من مشروع النسيم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت ديار المحرق عن بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع النسيم السكني الكائن على الواجهة المائية في شمال وسط الجزيرة الجنوبية. وقد تم التوقيع مع مؤسسة أحمد عمر للتجارة والمقاولات لإنجاز هذه المرحلة، وانطلقت الأعمال في شهر أبريل الماضي.

تشتمل المرحلة الثانية من مشروع النسيم على أكثر من 110 فيلا فاخرة، وهي مُطلة على القناة المائية الداخلية وتتضمن 6 أنواع من الفلل السكنية التي تتراوح مساحاتها بين 305 إلى 384 متر مربع. ومن المقرر أن تُستكمل أعمال هذه المرحلة خلال الربع الأخير من عام 2023.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد علي العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق قائلًا: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نشهد انطلاق أعمال المرحلة الثانية من مشروع النسيم السكني، الذي سيُقدم محيطًا رائعًا ومثاليًا للسكان مع فلل فاخرة ومرافق متكاملة وإطلالات خلابة على القناة المائية الرئيسية بالمدينة. ويُشكّل النسيم أحد مشاريعنا المتميزة التي تحمل مفاهيم فريدة من نوعها، حيث يضم أول مجتمع مسوّر في مدينة ديار المحرق ويحتوي بداخله على أكثر من 300 فيلا للبيع للتملّك الحر بالإضافة مجموعة من الخيارات السكنية ومنافذ الترفيه والاستجمام لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الجمهور. ونحن سعداء بالتوقيع مع مؤسسة أحمد عمر للتجارة والمقاولات لتولّي مهام ومسؤوليات المرحلة الثانية من المشروع، ونتطلع قدمًا لإنجازها وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.»

ومن جهته، قال المهندس رائد عمر، المدير التنفيذي للمشاريع لدى مؤسسة أحمد عمر للتجارة والمقاولات: «نعتز جدًا بعقد هذه الاتفاقية مع واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين مُتمثلةً بشركة ديار المحرق، ويسرنا أن نُباشر العمل كمقاول للمرحلة الثانية من مشروع النسيم السكني، وذلك بالاعتماد على خبرتنا الممتدة لأكثر من 40 عاماً من العمل في مجال المقاولات والبناء. ونتابع الالتزام في مؤسسة أحمد عمر للتجارة والمقاولات باتباع أعلى مستويات الجودة في إنجاز الأعمال، وذلك بالتوافق أيضًا مع معايير ومتطلبات ديار المحرق. وسنضع الأولوية لإتمام هذا العمل خلال الربع الرابع من العام المُقبل، مع الاهتمام بالجودة والعناية في كافة التفاصيل.»

يمتد مشروع النسيم على مساحة واسعة تبلغ نحو 328,000 متر مربع، ويحتضن 5 كيلومتر تقريبًا من مناظر الواجهات البحرية المذهلة والمطلة على القنوات المائية الخارجية والداخلية. وتحظى فلل النسيم بخصائص ومزايا متنوعة، وتتوفر بثلاث وأربع غرف نوم وفقًا لاحتياجات السكّان بالإضافة للعديد من الوسائل والمرافق الأساسية. وتتمتع الفلل بمنفذ مباشر على القنوات المائية، بالإضافة إلى احتواء الفلل على مسبح خاص ومصعد يضاف عند الطلب.

وتُعد مدينة ديار المحرق إحدى أكبر المشاريع السكنية المتكاملة في مملكة البحرين فهي تحتضن مزيجًا فريدًا من المرافق التجارية والترفيهية والرعاية الصحية، مما يُساهم بالحفاظ على القيم العائلية للمجتمع البحريني وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول السكنية المناسبة للحصول على نمط حياة عصري. وهي مجهزة بمرافق متنوعة تلبي الاحتياجات اليومية للقاطنين، منها على سبيل المثال لا الحصر: المساجد والحدائق والمجمعات التجارية والفنادق والمدارس والجامعات.