معهد «BIBF» يعقد برنامجاً تدريبياً متخصصاً لموظفي «التعاونية» السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، عن تعاونه مع شركة التعاونية للتأمين في المملكة العربية السعودية، وذلك لتطوير برنامج تدريبي متخصص لموظفي التعاونية حول التأمين على الممتلكات والحوادث.

ويأتي هذا البرنامج الذي تم تدشينه خلال حفل أقيم بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، في إطار عملية التطوير والتحديث التي تقوم بها «التعاونية»، بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في قطاع التأمين على مستوى المملكة العربية السعودية والمنطقة وبالتزامن مع الاستراتيجية الجديدة للتعاونية 2025 والتي تعنى بصقل وتطوير مهارات الموظفين على جميع المستويات من خلال توفير تدريب عالي الجودة.

وحضر حفل تدشين البرنامج كل من الرئيس التنفيذي لشركة «التعاونية» السيد عبدالعزيز البوق، والرئيس التنفيذي لقطاع التأمين على الممتلكات والحوادث، السيد سلطان الخمشي، إلى جانب إلى رئيس مركز الدراسات التأمينية بالمعهد السيدة منال مشكور.

وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ، عن فخره بالتعاون مع شركة التعاونية للتأمين، شركة التأمين الرائدة في السوق السعودي، لإطلاق هذا البرنامج النوعي الذي يسعى لصقل مهارات موظفي التعاونية وتطوير قدراتهم المهنية، لا سيما في مجال تأمين الحوادث والممتلكات، وذلك من خلال توفير تدريب عالي الجودة بما يتوافق مع أفضل معايير التعليم الأكاديمي والمهني العالمية.

وأشار الدكتور الشيخ إلى حجم الثقة التي يتمتع بها المعهد على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي من مختلف المؤسسات، والذي جعله على رأس المؤسسات الأكاديمية المتخصصة بالدراسات المالية والمصرفية وما يتصل بها، إلى جانب ما يوفره من خبرات أكاديمية وإمكانيات فنية تساهم في تحسين جودة مخرجات التعليم حسب المعايير الدولية المعتمدة.

ومن جانبها، صرّحت رئيس مركز الدراسات التأمينية بالمعهد السيدة منال مشكور: «يمتلك معهد BIBF خبرات واسعة ببرامج معهد التأمين القانوني في المملكة المتحدة، والذي يعتبر المزود الرائد عالمياً في مجال الدراسات التأمينية ويعتمد غالبية الوحدات التي يقدمها المعهد، كما يقدم 260 ساعة معتمدة من معهد التأمين القانوني لدوراته الداخلية، حيث يعتبر الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمعهد الوحيد على مستوى العالم الذي يقدم دبلوم التأمين باللغة العربية.»

جدير بالذكر أن شركة التعاونية للتأمين؛ هي شركة التأمين الرائدة في المملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1986 لتوفير كافة أنواع التأمين بما فيها تأمنيات الطبي والمركبات والممتلكات والحوادث وفقاً للمبدأ التعاوني المجاز شرعاً.