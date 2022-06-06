اخبار الخليج – «المصرف المركزي»: تغطية الإصدار «1916» من أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 70 مليون دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1916 (ISIN BH000334T482) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 8 يونيو 2022 وتنتهي في 7 سبتمبر 2022 ، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %2.96 مقارنة بسعر الفائدة %2.83 للإصدار السابق بتاريخ 1 يونيو 2022.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %99.257وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %99.182 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %101.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.