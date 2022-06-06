اخبار الخليج – الأنصاري: تحقيق التعافي الاقتصادي يسهم في الاستقرار المالي وتوفير فرص العمل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد يوسف الأنصاري أن تسجيل مؤشرات إيجابية ومتقدمة في خطة التعافي الإقتصادي يؤكد أن البحرين بتكاتف الجميع تسير في المسار الصحيح نحو النمو وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، مؤكداً أن هذه النتائج الايجابية جاءت بفضل دعم ومتابعة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.

وأشاد الانصاري بما جاء في كلمة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة من تأكيدات وتطمينات في السير نحو تحقيق التوازن المالي والتغلب على عجز الموازنة.

وشدد على إن تحقيق التعافي الاقتصادي والسير بالاقتصاد الوطني نحو النمو وتحقيق النتائج الايجابية يسهم في تحقيق الاستقرار المالي.

وقال الأنصاري أن التعافي الاقتصادي سينعكس على الاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني بشكل إيجابي حيث سيساهم التعافي في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل من خلال زيادة الناتج غير النفطي، مشيراً إلى أن هذا التعافي جاء بتكاتف الجميع والتعاون المثمر بين السلطتين.