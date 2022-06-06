اخبار الخليج – جامعة البحرين تنظم برنامج القيادة الأكاديمية النسائية المطوَّر بمشاركات وطنية وخليجية   

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة بجامعة البحرين، برنامج القيادة الأكاديمية النسائية (هي القائدة) (She Leads+) في نسخته المطورة، التي تتكون من سلسلة من الورش العملية والندوات لأعضاء الهيئة التدريسية، بالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية (Advance HE)، وذلك خلال شهر مايو 2022م.

وحضر برنامج القيادة الأكاديمية النسائية، حوالي سبعين مشاركة من مملكة البحرين وخارجها، إذ شاركت من مملكة البحرين منتسبات من وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمرأة، وهيئة جودة التعليم والتدريب، والجامعات الخاصة المحلية، بالإضافة إلى المشاركة الإقليمية الفاعلة من منتسبات مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم البرنامج أربع ورش تدريبية، تطرقت إلى ما تحمله القيادة في التعليم العالي اليوم من مناحٍ وقيم مهنية، في مجال القيادة الذي تعمل المرأة الأكاديمية من خلاله، والفرص والتحديات التي تواجه القياديات في مختلف الثقافات. بالإضافة إلى ذلك، قدم البرنامج ندوتين عمليتين لمعالجة المواقف المرتبطة بالقيادة، تمت مناقشتها في الورش.

وقدَّمت البرنامج المتحدثة الرئيسية من أكاديمية التعليم البريطانية الخبيرة سوزان أوبراين، متطرقة إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في القيادة، والتنوع والتضمين في ثقافات العمل المختلفة، والممارسات المثلى في القيادة، واكتشاف الطاقات الكامنة في مهارات القيادة، وتطويعها للتطوير الذاتي وخدمة المجتمع الأكاديمي والمهني، ومستقبل القيادة في التعليم العالي.

وفي ختام البرنامج، أكد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر، الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة البحرين بتمكين المرأة، وهو ما ينعكس في جميع مبادراتها وخططها وبرامجها، كما أكد اعتزاز الجامعة بتعاونها المستمر مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية AdvanceHE، الذي تمخض عن عدد من البرامج القيمة مثل هذا البرنامج.

من جانبها، أكدت مديرة وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة ومنسقة البرنامج الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي، بأن هذا البرنامج الذي تم تطويره بعد النجاح الذي حققه عند طرحه لأول مرة في العام 2021م على الصعيد المحلي، يعكس اهتمام جامعة البحرين بتعزيز مهارات المرأة في سياق التعليم العالي، وفي تطوير المهارات القيادية محلياً وإقليمياً ودولياً، ويوفر منصة غنية لتبادل الخبرات المحلية والإقليمية والدولية، والتزود بأفضل الممارسات العالمية المتعلقة بمهارات القيادة، بهدف تطوير الأداء الذاتي والمهني، في ظل التغيرات الراهنة في مجالات التعليم والتعلم. وأعلنت الدكتورة الجهرمي عن إطلاق برنامج آخر في القيادة الأكاديمية للجنسين في شهر سبتمبر 2022م.

واستضاف البرنامج عدداً من المتحدثين العالميين المتميزين في الجلسات النقاشية، وهم عميدة البحوث في جامعة كانتوربوري بالمملكة المتحدة الأستاذة الدكتورة لين ريفيل، والعميدة المشاركة للدراسات العليا في حرم سان جان ثنائي اللغة بجامعة ألبرتا في كندا الأستاذة الدكتورة سميرة العطية، وعميدة كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة الأستاذة الدكتورة ديما رشيد جمالي، ومديرة البرامج في كليات التقنية العليا بالإمارات العربية المتحدة الدكتورة عائشة الشامسي.

ومن داخل مملكة البحرين، استضاف البرنامج عدداً آخر من المتحدثين، وهم مديرة البحوث المؤسسية والتقييم في الجامعة الأمريكية بالبحرين الدكتورة وفاء المنصوري، وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور حاتم بن محمود المصري، ومديرة إدارة ضمان الجودة والاعتمادية بالجامعة الأهلية الدكتورة إسراء الظاعن، ومديرة إدارة التخطيط والمشاريع التربوية بوزارة التربية والتعليم الدكتورة شيخة مفيز، وعضوة مجلس جمعية سيدات الأعمال البحرينية والمؤسس والعضو المنتدب لشركة Beyond Borders Consultancy هالة سليمان، وأميرة البلوشي من هيئة جودة التعليم والتدريب، والأستاذة المشاركة من كلية البحرين للمعلمين بجامعة البحرين الدكتورة فاتن سعد عبدالحميد.