اخبار الخليج – مركز الفنون يستضيف معرضاً للصور الفوتوغرافية والافتتاح غداً الثلاثاء

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬ليوم‭ ‬الشباب‭ ‬الخليجي‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬6‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬تستقبل‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬معرضاً‭ ‬للصور‭ ‬الفوتوغرافية‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬7‭ ‬يونيو‭ ‬2022م،‭ ‬حيث‭ ‬يفتح‭ ‬المعرض‭ ‬أبوابه‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الفنون‭. ‬

ويضم‭ ‬المعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬المصورين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬هوية‭ ‬وثقافة‭ ‬ووحدة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬بطريقة‭ ‬إبداعية‭. ‬ويستمر‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم‭ ‬الموافق‭ ‬11‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري،‭ ‬ويفتح‭ ‬أبوابه‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬مساءً‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬لإبراز‭ ‬دور‭ ‬وزارات‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وما‭ ‬يشتمل‭ ‬عليه‭ ‬عملها‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬تضمن‭ ‬استثمار‭ ‬الطاقات‭ ‬والمواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬الرياضية‭ ‬وتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزز‭ ‬التكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بجودة‭ ‬وتميز