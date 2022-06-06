اخبار الخليج – مركز الفنون يستضيف معرضاً للصور الفوتوغرافية والافتتاح غداً الثلاثاء

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة إطلاق النسخة الأولى ليوم الشباب الخليجي لعام 2022 الذي يوافق 6 يونيو من كل عام، تستقبل هيئة البحرين للثقافة والآثار معرضاً للصور الفوتوغرافية بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة يوم غد الثلاثاء 7 يونيو 2022م، حيث يفتح المعرض أبوابه الساعة 5:30 مساءً في مركز الفنون.
ويضم المعرض مجموعة من أعمال المصورين الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعكس هوية وثقافة ووحدة دول المجلس بطريقة إبداعية. ويستمر المعرض على مدى أربعة أيام حتى يوم السبت القادم الموافق 11 يونيو الجاري، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 8 مساءً.
ويأتي هذا المعرض ضمن جهود الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لإبراز دور وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، وما يشتمل عليه عملها من تطوير بيئة تضمن استثمار الطاقات والمواهب الشبابية وتسهم في نشر الثقافة الرياضية وتنمية المجتمع وتعزز التكامل والتنسيق المشترك بجودة وتميز
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