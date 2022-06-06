أمين عسير يتفقد أعمال تطوير طريق الأمير سلطان بأبها

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أعمال تطوير طريق الأمير سلطان الرابط بين عقبة ضلع وطريق الطائف بمدينة أبها .

و يستهدف مشروع تطوير طريق الأمير سلطان منظومة البنية التحتية و رفع كفاءة و جاهزية شبكة الطرق وفقا لأعلى المعايير والمواصفات ، وذلك ضمن إطار حرص الأمانة على تأهيل وإعادة تطوير المناطق لتتناسب مع حركة النمو المتصاعدة في المنطقة على وجه الخصوص وفي مدينة أبها عموما ليكون بذلك طريق الأمير سلطان نموذجا فريدا من نوعه لتحسين المشهد الحضري و أنسنه المدن و التي تأتي ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة .

فيما يشمل مشروع تطوير طريق الأمير سلطان تحسين ورفع كفاءة الطريق من خلال تنظيم المسارات وإعادة إنشاء طبقات الرصف الإسفلتية بالكامل ، وإضافة إشارات ولوحات ارشادية ، وتحسين السلامة المرورية للطريق بشكل كامل ، وإنشاء أرصفة وأعمال التجميل الطبيعي من خلال تغذيتها بالأشجار و الزهور على جانبي الطريق، و إضافة ممرات للمشاة و ممر خاص للدراجات الهوائية وإنشاء شبكة إنارة جديدة ، علاوة على توفير عدد من المواقع خدمية .

وسيشهد الموقع بعد إنجاز المشروع نقلة نوعية كبيرة على مستوى الخدمات و التي تتطابق مع أعلى المواصفات و الجودة ، لتحقيق الانسيابية المرورية، مع المحافظة على معايير الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق، بالإضافة إلى توفير أرصفة ومسارات تدعم رغبة الزوار و السكان وتطلعاتهم بالاستمتاع بالمرافق الترفيهية و تلبية حاجاتهم الخدمية .

من جهة ثانية وقف أمين عسير خلال جولاته التفقدية على مشروع نفق الحزام لمتابعة الأعمال النهائية تمهيدا لافتتاحه قريبا .