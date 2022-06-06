اخبار الخليج – راشد بن عبدالرحمن يستقبل محافظ الشمالية ويبحث التنسيق المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، والذي قدم التهنئة لمعاليه بمناسبة الثقة الملكية السامية بتعيينه محافظاً لمحافظة العاصمة.
وبحث معالي المحافظ خلال اللقاء، عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تتصل بجانب الارتقاء بأداء المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً معاليه أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المحافظات بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين، معرباً عن جزيل شكره وتقديره لسعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور على زيارته الكريمة ومشاعره الأخوية الطيبة.
من ناحيته، أشاد محافظ المحافظة الشمالية بما يتمتع به معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة من كفاءة وخبرات عالية اكتسبها من خلال المناصب التي تبوأها، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله بما يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وشعب البحرين الوفي، مؤكداً حرص المحافظة الشمالية على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين.
حضر اللقاء السيد جميل صالح الرويعي مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بمحافظة العاصمة.
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