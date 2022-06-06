اخبار الخليج – راشد بن عبدالرحمن يستقبل محافظ الشمالية ويبحث التنسيق المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬والذي‭ ‬قدم‭ ‬التهنئة‭ ‬لمعاليه‭ ‬بمناسبة‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتعيينه‭ ‬محافظاً‭ ‬لمحافظة‭ ‬العاصمة‭.‬

وبحث‭ ‬معالي‭ ‬المحافظ‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬والتي‭ ‬تتصل‭ ‬بجانب‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأداء‭ ‬المحافظات‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬معاليه‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬المحافظات‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسعادة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬على‭ ‬زيارته‭ ‬الكريمة‭ ‬ومشاعره‭ ‬الأخوية‭ ‬الطيبة‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬أشاد‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وخبرات‭ ‬عالية‭ ‬اكتسبها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناصب‭ ‬التي‭ ‬تبوأها،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬السيد‭ ‬جميل‭ ‬صالح‭ ‬الرويعي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬الهندسية‭ ‬والاستثمار‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭.‬