المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد غدًا ملتقى عن إدارة المؤسسات التراثية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية غدًا ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة بعنوان “إدارة المؤسَّسات التُّراثية” بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية، بالقاهرة وبمشاركة عربية من مختلف الوزارات وهيئات التراث العربية، والمنظمات والمؤسسات العلمية البحثية العاملة في مجال التراث.

وأفادت المنظمة في بيان لها اليوم أن الملتقى الذي يستمر لمدة يومين يهدف إلى التعريف بالتجارب الناجحة في إدارة المراكز التراثية وتدبيرها، وزيادة الوعي لدى المسؤولين عنها من أجل الحفاظ على التراث العربي، إضافة إلى إعداد إستراتيجية عربية للتراث العربي، وإقامة جسور تواصل بين الجهات المعنية داخل الوطن العربي وخارجه.