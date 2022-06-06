«التجارة» تستدعي 177 سيارة «لكزس NX».. لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة استدعاء، تضم 177 مركبة لكزس NX موديل 2022, لاحتمالية حدوث تشققات في منطقة تثبيت المساعدات الأمامية، قد يؤدي مع مرور الوقت إلى فقدان توازن المركبة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وأكدت الوزارة على ضرورة التحقق من شمول رقم هيكل المركبة ، والتواصل مع الشركة على الرقم 8001220022 لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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