طيران الخليج تختتم فعاليات توزيع وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي على موظفيها

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت طيران الخليج فعالياتها لتوزيع «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي» على مستحقيه من موظفيها في احتفالية أقيمت مؤخراً لمنح الوسام المذكور لآخر دفعة من موظفي الناقلة الوطنية، حيث يربو العدد الإجمالي لمستحقي الوسام من موظفي طيران الخليج عن 180 موظفاً.
خلال الاحتفالية، علّق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي بقوله «نحن جد فخورين بجميع موظفينا، سواء أولئك الذين حصلوا على «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي» أو الذين لم يحصلوا عليه؛ فموظفي طيران الخليج في جميع قطاعات وأقسام الناقلة والذين عرفوا بالعمل الدؤوب هم الذين تجاوزوا بها الجائحة بمختلف صعابها، وذلك بفضل تضافر جهودهم والتزامهم – كل من موقعه – بمسئولياتهم المناطة إليهم. هنيئاً لجميع الحاصلين على «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي» هذا التشريف الملكي السامي، وهنيئاً لطيران الخليج موظفيها المخلصين الذين نعتز بهم جميعاً.»
نظرًا لكونها إحدى شركات الطيران القليلة التي لم تتوقف أبدًا عن الطيران أثناء الجائحة، حصلت طيران الخليج على تصنيف خمس نجوم لسلامة الطيران خلال الجائحة (كوفيد-19) من قبل شركة سكاي تراكس العالميّة وذلك بعد عملية تدقيق شاملة لجميع معايير السلامة الخاصة بـ (كوفيد-19) التي أجرتها شركة سكاي تراكس العالميّة بين شهري نوفمبر وديسمبر 2021. ويأتي هذا التصنيف كدليل على نجاح عمليات طيران الخليج في الطيران بأمان خلال الجائحة وتعزيز بروتوكولاتها في المطار وعلى متن رحلاتها لمكافحة انتشار الفيروس. كما حصلت الناقلة الوطنية أيضًا على تصنيف الخمس نجوم لشركات الطيران الرئيسية منAPEX؛ وهي جائزة تعتمد فقط على ملاحظات المسافرين.
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