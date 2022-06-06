طيران الخليج تختتم فعاليات توزيع وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي على موظفيها

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬فعالياتها‭ ‬لتوزيع‭ ‬‮«‬وسام‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للاستحقاق‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬على‭ ‬مستحقيه‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬في‭ ‬احتفالية‭ ‬أقيمت‭ ‬مؤخراً‭ ‬لمنح‭ ‬الوسام‭ ‬المذكور‭ ‬لآخر‭ ‬دفعة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬يربو‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬لمستحقي‭ ‬الوسام‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬180‭ ‬موظفاً‭.‬

خلال‭ ‬الاحتفالية،‭ ‬علّق‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬جد‭ ‬فخورين‭ ‬بجميع‭ ‬موظفينا،‭ ‬سواء‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬‮«‬وسام‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للاستحقاق‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يحصلوا‭ ‬عليه؛‭ ‬فموظفي‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬وأقسام‭ ‬الناقلة‭ ‬والذين‭ ‬عرفوا‭ ‬بالعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬تجاوزوا‭ ‬بها‭ ‬الجائحة‭ ‬بمختلف‭ ‬صعابها،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬تضافر‭ ‬جهودهم‭ ‬والتزامهم‭ ‬–‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬موقعه‭ ‬–‭ ‬بمسئولياتهم‭ ‬المناطة‭ ‬إليهم‭. ‬هنيئاً‭ ‬لجميع‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬‮«‬وسام‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للاستحقاق‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬التشريف‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬وهنيئاً‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬موظفيها‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬نعتز‭ ‬بهم‭ ‬جميعاً‭.‬‮»‬

نظرًا‭ ‬لكونها‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬أبدًا‭ ‬عن‭ ‬الطيران‭ ‬أثناء‭ ‬الجائحة،‭ ‬حصلت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬لسلامة‭ ‬الطيران‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭ (‬كوفيد‭-‬19‭) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬سكاي‭ ‬تراكس‭ ‬العالميّة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬تدقيق‭ ‬شاملة‭ ‬لجميع‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بـ‭ (‬كوفيد‭-‬19‭) ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬شركة‭ ‬سكاي‭ ‬تراكس‭ ‬العالميّة‭ ‬بين‭ ‬شهري‭ ‬نوفمبر‭ ‬وديسمبر‭ ‬2021‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬كدليل‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬عمليات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬الطيران‭ ‬بأمان‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭ ‬وتعزيز‭ ‬بروتوكولاتها‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬وعلى‭ ‬متن‭ ‬رحلاتها‭ ‬لمكافحة‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروس‭. ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران‭ ‬الرئيسية‭ ‬منAPEX؛‭ ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬تعتمد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬ملاحظات‭ ‬المسافرين‭.‬