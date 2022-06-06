«الوطنية للتأمين» تعين عمار الرئيس مدير أول لتطوير الأعمال

محمد بن مسعود - الدمام - عينت شركة البحرين الوطنية للتأمين «bni» عمار الرئيس في منصب مدير أول لتطوير الأعمال، حيث سيساهم عمار في دعم شركاء الشركة وقسم خدمة العملاء في سعيهم لتعزيز الأعمال التجارية والتقدم بها.
يتمتع عمار بخبرة عملية تزيد عن 15 عاماً في مجال تطوير الأعمال، وقد شغل سابقاً عدة مناصب إدارية؛ كان آخرها نائب رئيس التطوير التجاري وتطوير الأعمال في أكاديمية الخليج للطيران. كما عمل قبل ذلك كمدير علاقات تمويل الشركات في بيت التمويل الكويتي. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا.
وفي تعليقها على هذا التعيين قالت إيمان مجلي، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين: «نحن سعداء بانضمام السيد عمار الرئيس إلى فريق العمل في bni حيث انه يُعتبر إضافة ممتازة لفريقنا حيث انه يجلب معه مجموعة من المهارات والخبرات والتي ستقود السعي وراء الفرص العديدة المتاحة للشركة والتي ستساعدنا على العمل بشكل وثيق مع قاعدة عملائنا الحالية والعملاء المحتملين الجدد. إن خبرته الواسعة ومساهمته في تطوير الأعمال موضع ترحيب، وإننا على ثقة من أنه سيقود فريق تطوير الأعمال وعلاقات العملاء إلى آفاق جديدة.»
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