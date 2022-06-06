«الوطنية للتأمين» تعين عمار الرئيس مدير أول لتطوير الأعمال

محمد بن مسعود - الدمام - عينت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬‮«‬bni‮»‬‭ ‬عمار‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬لتطوير‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬سيساهم‭ ‬عمار‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬شركاء‭ ‬الشركة‭ ‬وقسم‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬سعيهم‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬والتقدم‭ ‬بها‭.‬

يتمتع‭ ‬عمار‭ ‬بخبرة‭ ‬عملية‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال،‭ ‬وقد‭ ‬شغل‭ ‬سابقاً‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬إدارية؛‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬التطوير‭ ‬التجاري‭ ‬وتطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬الخليج‭ ‬للطيران‭. ‬كما‭ ‬عمل‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬كمدير‭ ‬علاقات‭ ‬تمويل‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭. ‬وهو‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬نيويورك‭ ‬للتكنولوجيا‭.‬

وفي‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعيين‭ ‬قالت‭ ‬إيمان‭ ‬مجلي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بانضمام‭ ‬السيد‭ ‬عمار‭ ‬الرئيس‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬bni‭ ‬حيث‭ ‬انه‭ ‬يُعتبر‭ ‬إضافة‭ ‬ممتازة‭ ‬لفريقنا‭ ‬حيث‭ ‬انه‭ ‬يجلب‭ ‬معه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬والتي‭ ‬ستقود‭ ‬السعي‭ ‬وراء‭ ‬الفرص‭ ‬العديدة‭ ‬المتاحة‭ ‬للشركة‭ ‬والتي‭ ‬ستساعدنا‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬قاعدة‭ ‬عملائنا‭ ‬الحالية‭ ‬والعملاء‭ ‬المحتملين‭ ‬الجدد‭. ‬إن‭ ‬خبرته‭ ‬الواسعة‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬موضع‭ ‬ترحيب،‭ ‬وإننا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سيقود‭ ‬فريق‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬وعلاقات‭ ‬العملاء‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭.‬‮»‬