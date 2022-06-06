صندوق «الواحة» يستثمر في صندوق قيمته 85 مليون دولار لتعزيز التعاون بين منظومتي الصحة الرقمية في إسرائيل والبحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬الصناديق‭ ‬‮«‬الواحة‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬‮«‬ليون‭ ‬بيرد‭ ‬3‮»‬،‭ ‬الصندوق‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬الرقمية‭ ‬و‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬85‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وأبرم‭ ‬صندوق‭ ‬الواحة‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ليون‭ ‬بيرد‮»‬‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬فريقه‭ ‬الحافل‭ ‬بالنجاحات‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأمريكي‭ ‬المزدهر‭.‬

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ويختص‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬ليون‭ ‬بيرد‮»‬،‭ ‬ومقره‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬بالصحة‭ ‬الرقمية‭ ‬وباستثمارات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الجريء‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التأسيس‭ ‬ويركز‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وسيسعى‭ ‬أيضاً‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬البحرينية‭ ‬والخليجية‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأمريكي‭ ‬المعقد‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬والشركاء‭ ‬المناسبين‭.‬

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وأشار‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬القابضة‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬الواحة‭:‬‮»‬‭ ‬يسعدنا‭ ‬عقد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ليون‭ ‬بيرد‮»‬‭ ‬في‭ ‬صندوقها‭ ‬الأخير‭ ‬ومساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المشورة‭ ‬حول‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬الصحة‭ ‬الرقمية،‭ ‬ودعمها‭ ‬لاختراق‭ ‬سوق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأمريكي‭ ‬المربح‮»‬‭.‬

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تنفق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حالياً‭ ‬حوالي‭ ‬17‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬ناتجها‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬أي‭ ‬حوالي‭ ‬ضعف‭ ‬ما‭ ‬تنفقه‭ ‬معظم‭ ‬البلدان‭ ‬المتقدمة‭ ‬الأخرى‭. ‬ويشهد‭ ‬سوق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭ ‬تحولات‭ ‬مهمة‭ ‬تحرر‭ ‬فرصاً‭ ‬جديدة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭.‬

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ويوجد‭ ‬تركيز‭ ‬متزايد‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الصحية،‭ ‬إذ‭ ‬يتجه‭ ‬القطاع‭ ‬نحو‭ ‬خدمات‭ ‬وحلول‭ ‬المرضى‭ ‬الخارجيين‭ ‬مثل‭ ‬الطب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭. ‬وتشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬جمعت‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬عبر‭ ‬729‭ ‬صفقة،‭ ‬مع‭ ‬تضاعف‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬تقريباً‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2020‭.‬

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وقال‭ ‬جوناثان‭ ‬فريدمان،‭ ‬الشريك‭ ‬في‭ ‬‮«‬ليون‭ ‬بيرد‮»‬‭: ‬‮«‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عقد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬الواحة،‭ ‬يمتلك‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬ليون‭ ‬بيرد‮»‬‭ ‬الآن‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬الابتكار‭ ‬والتواصل‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يوسع‭ ‬نطاق‭ ‬حضورنا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭. ‬ونعتقد‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يؤهلنا‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬الأمريكية‭. ‬ويتيح‭ ‬سجل‭ ‬‮«‬ليون‭ ‬بيرد‮»‬‭ ‬الحافل‭ ‬بالنجاحات‭ ‬ومزيجه‭ ‬الفريد‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬والأدوات‭ ‬مساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬بالكامل،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التجارية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬والعلمية‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الطريق‭ ‬وتحديد‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬لتلك‭ ‬الشركات‭ ‬للتوسع‭ ‬والنجاح‮»‬‭.‬

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بينما‭ ‬أضاف‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي‭: ‬‮«‬توجد‭ ‬فرص‭ ‬كبيرة‭ ‬لشركات‭ ‬المنطقة‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية،‭ ‬لكن‭ ‬يشكل‭ ‬غياب‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬تحدياً‭ ‬كبيراً‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭. ‬يقدم‭ ‬صندوق‭ ‬الواحة‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬مدعوم‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬للصناديق‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬وتوسيع‭ ‬شركاتهم‭. ‬وعبر‭ ‬ذلك،‭ ‬ندعم‭ ‬تسريع‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬نشطة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭ ‬الجريء‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

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وأردف‭: ‬‮«‬نلتزم‭ ‬بربط‭ ‬منظومة‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‭ ‬مع‭ ‬المنظومات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬تضمن‭ ‬ازدهار‭ ‬الشركات‭ ‬التكنولوجية‮»‬‭.‬

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كما‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬صندوقي‭ ‬‮«‬الواحة‮»‬‭ ‬و»ليون‭ ‬بيرد‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للبحرين‭ ‬كموقع‭ ‬لمقارها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ضمن‭ ‬سياق‭ ‬سعيها‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬الواحة‮»‬‭ ‬الفريدة‭ ‬لخلق‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭.‬

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وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬الواحة‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬استثمارات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الجريء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقدّم‭ ‬الصندوق‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬صندوق‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬جريء‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬