اخبار الخليج – إدارة الأرصاد.. الطقس خلال مايو الماضي بارد نسبياً مع زيادة في سرعة الرياح

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في تقريرها الشهري بأن شهر مايو 2022 كان بارد نسبياً بالنسبة إلى درجات الحرارة مع زيادة في سرعة الرياح مقارنة بالمعدل العام.
وقد بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 30.6 م وهذا أقل من المعدل العام لشهر مايو بـ 0.5 م. علماً بأن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة لشهر مايو بلغ 33.5 م المسجل في سنة 2021.
كما بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمى 34.6 م وهذا أقل من المعدل العام بــــ 1.5 م. علماً بأن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة العظمى لشهر مايو بلغ 38.9 م المسجل في سنة 2021.
وبلغت أعلى درجة حرارة 40.7 م والتي سجلت بتاريخ 31 مايو في مطار البحرين الدولي. ولكن تم تسجيل 43.5 م بتاريخ 23 مايو في حلبة البحرين الدولية.
أما المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغرى فقد كان 27.3 م وذلك بزيادة قدرها 0.1 م قياساً بالمعدل العام. علماً بأن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة الصغرى لشهر مايو بلغ 29.1 م المسجل في سنة 2012.
كما بلغت أدنى درجة حرارة لشهر مايو 24.7 م بتاريخ 10 مايو في مطار البحرين الدولي ولكن تم تسجيل 22.0 م بتاريخي 11 و 16 مايو في درة البحرين.
وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية في شهر مايو 43%، في حين بلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية العظمى 61% وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية الصغرى 28%. وبلغت أعلى قيمة للرطوبة النسبية المسجلة 82% بتاريخ 16 مايو، أما أدنى قيمة للرطوبة النسبية بلغت 9% والتي سجلت في نفس اليوم.
وقد بلغ مجموع هطول الأمطار لشهر مايو 0.8 ملم في مطار البحرين الدولي. كما سجل شهر مايو سقوط كمية قليلة من الأمطار لم تتجاوز 0.05 ملم بتاريخ 6 مايو.علماً بأن المتوسط الشهري للهطول لشهر مايو يبلغ 0.5 ملم. وقد سجلت أعلى كمية هطول لشهر مايو في مطار البحرين الدولي سنة 1907 حيث بلغت 12.7 ملم.
وبلغت الكمية الإجمالية لهطول الأمطار لشهر مايو في جسر الملك فهد 0.8 ملم والتي سجلت بتاريخ 7 مايو .
والجدير بالذكر إن مجموع ساعات سطوع الشمس قد بلغ لشهر مايو 343.9 ساعة. علماً بأن أكبر مجموع لساعات السطوع الشمسي لشهر مايو بلغ 370.4 ساعة المسجل في سنة 2021.
بلغ متوسط سرعة الرياح لشهر مايو 12 عقدة. وبلغت نسبة سيطرة الرياح الشمالية الغربية خلال شهر مايو 61%. وبلغت أعلى هبة للرياح 37 عقدة بتاريخ 14 مايو في مطار البحرين الدولي. ولكن تم تسجيل 42 عقدة بتاريخ 13 مايو في درة البحرين. كما بلغت نسبة سيطرة الرياح الشرقية- الجنوبية الشرقية خلال شهر مايو 10%.
بلغ عدد الأيام التي تأثرت فيها المملكة بالغبار 11 يوم من شهر مايو، حيث تدنت الرؤية الأفقية إلى 5000 متر أو أقل في هذه الايام. ويعتبرهذا أعلى عدد لأيام الغبار لشهر مايو منذ عام 1990. وكان الرقم السابق 10 أيام المسجل في سنة 2003 و 2010.
وتأثرت المملكة بغبار كثيف بتاريخي 17 و 23 مايو، وقد تدنت الرؤية الأفقية إلى 600 متر في هذه الأيام بمطار البحرين الدولي.
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