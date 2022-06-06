اخبار الخليج – إدارة الأرصاد.. الطقس خلال مايو الماضي بارد نسبياً مع زيادة في سرعة الرياح

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الشهري‭ ‬بأن‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬2022‭ ‬كان‭ ‬بارد‭ ‬نسبياً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬الرياح‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمعدل‭ ‬العام‭.‬

وقد‭ ‬بلغ‭ ‬المتوسط‭ ‬الشهري‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬30‭.‬6‭ ‬م‭ ‬وهذا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المعدل‭ ‬العام‭ ‬لشهر‭ ‬مايو‭ ‬بـ‭ ‬0‭.‬5‭ ‬م‭. ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬أعلى‭ ‬متوسط‭ ‬شهري‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬لشهر‭ ‬مايو‭ ‬بلغ‭ ‬33‭.‬5‭ ‬م‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2021‭.‬

كما‭ ‬بلغ‭ ‬المتوسط‭ ‬الشهري‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العظمى‭ ‬34‭.‬6‭ ‬م‭ ‬وهذا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المعدل‭ ‬العام‭ ‬بــــ‭ ‬1‭.‬5‭ ‬م‭. ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬أعلى‭ ‬متوسط‭ ‬شهري‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العظمى‭ ‬لشهر‭ ‬مايو‭ ‬بلغ‭ ‬38‭.‬9‭ ‬م‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2021‭. ‬

وبلغت‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬40‭.‬7‭ ‬م‭ ‬والتي‭ ‬سجلت‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭. ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬43‭.‬5‭ ‬م‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭ ‬مايو‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

أما‭ ‬المتوسط‭ ‬الشهري‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬الصغرى‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬27‭.‬3‭ ‬م‭ ‬وذلك‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬0‭.‬1‭ ‬م‭ ‬قياساً‭ ‬بالمعدل‭ ‬العام‭. ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬أعلى‭ ‬متوسط‭ ‬شهري‭ ‬لدرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬الصغرى‭ ‬لشهر‭ ‬مايو‭ ‬بلغ‭ ‬29‭.‬1‭ ‬م‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2012‭.‬

كما‭ ‬بلغت‭ ‬أدنى‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬لشهر‭ ‬مايو‭ ‬24‭.‬7‭ ‬م‭ ‬بتاريخ‭ ‬10‭ ‬مايو‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬22‭.‬0‭ ‬م‭ ‬بتاريخي‭ ‬11‭ ‬و‭ ‬16‭ ‬مايو‭ ‬في‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭.‬

وبلغ‭ ‬المتوسط‭ ‬الشهري‭ ‬للرطوبة‭ ‬النسبية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬43‭%‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغ‭ ‬المتوسط‭ ‬الشهري‭ ‬للرطوبة‭ ‬النسبية‭ ‬العظمى‭ ‬61‭% ‬وبلغ‭ ‬المتوسط‭ ‬الشهري‭ ‬للرطوبة‭ ‬النسبية‭ ‬الصغرى‭ ‬28‭%. ‬وبلغت‭ ‬أعلى‭ ‬قيمة‭ ‬للرطوبة‭ ‬النسبية‭ ‬المسجلة‭ ‬82‭% ‬بتاريخ‭ ‬16‭ ‬مايو،‭ ‬أما‭ ‬أدنى‭ ‬قيمة‭ ‬للرطوبة‭ ‬النسبية‭ ‬بلغت‭ ‬9‭% ‬والتي‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭.‬

وقد‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬لشهر‭ ‬مايو‭ ‬0‭.‬8‭ ‬ملم‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭. ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬سقوط‭ ‬كمية‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الأمطار‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬0‭.‬05‭ ‬ملم‭ ‬بتاريخ‭ ‬6‭ ‬مايو‭.‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬المتوسط‭ ‬الشهري‭ ‬للهطول‭ ‬لشهر‭ ‬مايو‭ ‬يبلغ‭ ‬0‭.‬5‭ ‬ملم‭. ‬وقد‭ ‬سجلت‭ ‬أعلى‭ ‬كمية‭ ‬هطول‭ ‬لشهر‭ ‬مايو‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬سنة‭ ‬1907‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬12‭.‬7‭ ‬ملم‭. ‬

وبلغت‭ ‬الكمية‭ ‬الإجمالية‭ ‬لهطول‭ ‬الأمطار‭ ‬لشهر‭ ‬مايو‭ ‬في‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬0‭.‬8‭ ‬ملم‭ ‬والتي‭ ‬سجلت‭ ‬بتاريخ‭ ‬7‭ ‬مايو‭ .‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬إن‭ ‬مجموع‭ ‬ساعات‭ ‬سطوع‭ ‬الشمس‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬لشهر‭ ‬مايو‭ ‬343‭.‬9‭ ‬ساعة‭. ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬أكبر‭ ‬مجموع‭ ‬لساعات‭ ‬السطوع‭ ‬الشمسي‭ ‬لشهر‭ ‬مايو‭ ‬بلغ‭ ‬370.4‭ ‬ساعة‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2021‭.‬

بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬سرعة‭ ‬الرياح‭ ‬لشهر‭ ‬مايو‭ ‬12‭ ‬عقدة‭. ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬سيطرة‭ ‬الرياح‭ ‬الشمالية‭ ‬الغربية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬61‭%. ‬وبلغت‭ ‬أعلى‭ ‬هبة‭ ‬للرياح‭ ‬37‭ ‬عقدة‭ ‬بتاريخ‭ ‬14‭ ‬مايو‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭. ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬42‭ ‬عقدة‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬مايو‭ ‬في‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬سيطرة‭ ‬الرياح‭ ‬الشرقية‭- ‬الجنوبية‭ ‬الشرقية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬10‭%.‬

بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬تأثرت‭ ‬فيها‭ ‬المملكة‭ ‬بالغبار‭ ‬11‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مايو،‭ ‬حيث‭ ‬تدنت‭ ‬الرؤية‭ ‬الأفقية‭ ‬إلى‭ ‬5000‭ ‬متر‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الايام‭. ‬ويعتبرهذا‭ ‬أعلى‭ ‬عدد‭ ‬لأيام‭ ‬الغبار‭ ‬لشهر‭ ‬مايو‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1990‭. ‬وكان‭ ‬الرقم‭ ‬السابق‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2003‭ ‬و‭ ‬2010‭.‬

وتأثرت‭ ‬المملكة‭ ‬بغبار‭ ‬كثيف‭ ‬بتاريخي‭ ‬17‭ ‬و‭ ‬23‭ ‬مايو،‭ ‬وقد‭ ‬تدنت‭ ‬الرؤية‭ ‬الأفقية‭ ‬إلى‭ ‬600‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭.‬