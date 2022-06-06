محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 6 يونيو 2022، تسجيل 967 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 772269 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر قفزة هائلة فى الإصابات.. الصحة تعلن تسجيل 967 حالة كورونا خلال الـ24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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