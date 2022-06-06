شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وتشغيل 6637 مسجدا وجامعا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل عدد من المساجد والجوامع والمواقيت في عدد من مناطق المملكة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2022م، حيث بلغت (6637) ما بين مسجد وجامع وميقات، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات الجديدة التي أعدتها الوزارة، في إطار رسالتها السامية في خدمة بيوت الله، والعناية بها، وتوفير أعلى معايير الخدمة لمرتاديها. وقد شمل ذلك عددا من عقود صيانة ونظافة وتشغيل مساجد وجوامع شملت (2642) بمنطقة الرياض، و(2050) في منطقة مكة المكرمة، كما شملت صيانة وتشغيل ونظافة ميقاتي الجحفة ويلملم.