القبض على شخص سرق شاحنة وسار بها عكس السير وصدم المركبات على طريق الرياض السريع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدرت السلطات السعودية بيانا بشأن مقطع فيديو وثق شاحنة تسير بعكس السير وتصطدم المركبات على طريق الرياض السريع. ويظهر المقطع مطاردة قوات الأمن للشاحنة التي كانت تسير عكس السير، ثم تمت محاصرتها وإخراج السارق منها والقبض عليه.

وقالت الأمن العام في بيان إن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض قبضت على سعودي ظهر في مقطع فيديو يقود مركبة نقل مواد غذائية سرقها من محطة وقود وهي في وضع تشغيل.

وصدم السارق 3 مركبات على طريق الرياض السريع بمركز الجلة في محافظة القويعية، كما قاد الشاحنة عكس السير.

وتم إيقافه في حينه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.