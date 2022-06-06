مشاري يطور مواد من «الكروم» لاستخدامها في أجهزة التبريد السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

طوَّر الطالب مشاري عبد الله الدوسري بالصف الثاني الثانوي في الظهران مواد تعتمد على الكروم لاستخدامها في التبريد المغناطيسي بهدف الحفاظ على البيئة من المواد الضارة وتقليل استهلاك الكهرباء، وقال عن فكرته لـ «المدينة» إنها توفر أجهزة التبريد المغناطيسي بشكل تجاري كبديل لأجهزة التبريد التقليدية التي تستخدم الفريونات، عن طريق استخدام مواد تعتمد على الكروم بدلا من عنصر الجادولينيوم المستخدم حالياً

وأشار إلى أن الفائدة من ابتكاره الحفاظ على البيئة لأن أجهزة التبريد المغناطيسي لا تستخدم الفريونات الضارة بالبيئة، وأيضا لأنها أعلى كفاءة من ناحية استهلاك الكهرباء، لذلك لها فائدة اقتصادية كبيرة. كما أن استخدام أجهزة التبريد المغناطيسي كبدائل لأجهزة التبريد التقليدية

وأوضح إلى أنه قام بعمل تجارب على المشروع في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في المنطقة الشرقية، مع المشرف على مشروعه د. خليل علي حسن حيث عمل على صناعة عدة عينات من الكروم والتيليريوم والسيلينيوم مشيراً إلى أن أفضل نسبة هي عند درجة 300 كلفن 92% تيليريوم و 8% سيلينيوم

بالإضافة إلى أنه شارك بابتكاره في ورش إبداع المركزية في الظهران، وشارك أيضا معرض إبداع في المدينة المنورة. وشارك في معرض ايتكس الدولي في كولالمبور٢٠٢٢ وحصل على ميدالية فضية في مجال المواد