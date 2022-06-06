وكيل أمانة سابق: موقع الحوية لا يصلح.. ومواطنون: متى يُنشأ المستشفى ؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف مسؤول سابق في أمانة الطائف تفاصيل جديدة عن مستشفى الحوية، إذ أوضح أن أرض «أبوعرنتب» لا تصلح لبناء مستشفى، وقال وكيل الأمانة للمشاريع سابقاً المهندس عمر الروقي، إن الموقع المقترح حالياً لمستشفى الحوية غير ملائم من الناحية التخطيطية لأنه يقع ضمن منطقة محصورة بين حي عشوائي ومنطقة عسكرية وفرع جامعة الطائف للبنات، ولا يوجد مدخل مناسب للموقع وكان للأمانة مقترح تنفيذ مدخل بعرض ٤٠ مترا للموقع لكن لم يستكمل حتى الآن

المسؤول السابق بأمانة الطائف أضاف أنه في حال المدخل سوف تنقص المساحة التي خصصت، ناهيك عن أن الموقع تحتاجه الجامعة لتخصصه مواقف لسيارات الطالبات

الروقي أكد أن أرض «أبو عرنتب» صغيرة وبها جزء مقبرة ومصلّى للعيد، وبالتالي المساحة الباقية لا تكفي لاحتياجات بناء مستشفى، ولا تفي بالمتطلبات المستقبلية له. وكشف الروقي، من واقع اطلاعه الرسمي بأمانة الطائف سابقاً، أنه يوجد موقع أفضل من الموقع الحالي تخطيطيا على محور طريق المطار السيل ويمكن دراسته، وأمانة الطائف تعرف الموقع جيدا

من جهته، طالب كل من محمد السفياني وخلف العتيبي وعلي الثبيتي وصالح المطيري، من وزارتي الصحة والبلدية إنهاء تعثر إنشاء المستشفى الذي له أكثر من 13 عاما

يذكر أن المساحة التي حددت قبل 13 عاما لإنشاء المستشفى بسعة 200 سرير وبتكلفة تقدر بـ350 مليون ريال

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