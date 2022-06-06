نزاع على الحضانة وعائدات إعلانية بالملايين.. مصير ثروة وطفلي شاكيرا و بيكيه بعد الانفصال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

بيان رسمي هاديء ومقتضب رافق الإعلان الرسمي من الطرفين عن انفصالهما عاطفيا مؤخرا، لكنه في نظر الإعلام الإسباني سيكون بداية لنزاع من المتوقع نشوبه بين المطربة الكولومبية شاكيرا وصديقها ووالد طفليها اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه، الذي انفصلت عنه مؤخرا بعد ضبطه متلبسا بخيانتها للمرة الثانية خلال أشهر قليلة مع إحدى فتيات الملاهي الليلية

وكشفت صحيفة «latin post» عن أن شاكيرا تسعى للاحتفاظ بحضانة طفليها مايان، 9 سنوات، وساشا، 7سنوات، من بيكيه، كما لا ترغب في استمرار إقامتها وطفليها في إسبانيا بعد الانفصال عن والدهما الذي كان قد ترك منزل العائلة وعاد إلى منزله القديم ببرشلونة بعد انفصاله عن شاكيرا

ورغم أن شاكيرا وبيكيه لم يتزوجا رسميا، إلا أنهما وقعا تعاقدات إعلانية تدر دخلا سنويا مشتركا للطرفين، لكن تبقى ثروة شاكيرا بمفردها تفوق حجم ثروة بيكيه، ويتوقع البعض نزاعا ماليا بين الطرفين بسبب عائدات بعض الإعلانات التجارية والأعمال المشتركة التي ربطت المغنية الكولومبية بوالد طفليها طوال 12 عاما من ارتباطهما، وهي تتراوح بين 35-45 مليون دولار تحققها شاكيرا من سلع تجارية كعطور وخطوط أحذية ترتبط باسمها وبعضها باسمها وصديقها السابق

وبخلاف ذلك فإن خبراء اقتصاديون بموقع The Richist قدروا صافي ثروة شاكيرا بنحو 300 مليون دولار أمريكي من عائدات جولاتها الغنائية وبيع 125 مليون نسخة من ألبوماتها…..

لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” ادناه.