فيديو | إدانة مجلس التعاون الخليجي بشأن التصريحات المسيئة بحق الرسول الكريم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

وقالت الخارجية السعودية في بيان، الأحد، إنها تعرب عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام”.

وأكد البيان رفض المملكة “المساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة”.

في حين رحبت الخارجية السعودية بوقف الحزب الحاكم المتحدثة باسمه عن العمل.