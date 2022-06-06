شكرا لقرائتكم خبر عن «حافلات مكة» للمرة الأولى تتأهب لاستقبال الحجاج بأسطول متكامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبح مشروع النقل العام للحافلات بمكة المكرمة، الذي انطلق منتصف شهر رجب الماضي، علامة فارقة في مجال النقل لضيوف الرحمن وأهالي وقاصدي مكة المكرمة، حيث يقدم خدمة راقية بمواصفات عالية المستوى ويشكل أفضل وسائل النقل العام وأكثرها كفاءة.

ويعتبر المشروع واحدا من مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية 2030، وفي واحدة من إشراقات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة).

وسيلة آمنة

وتعمل الحافلات في 12 مسارا لتغطي الشوارع الرئيسية والفرعية والشوارع الممتدة بين الأحياء في مكة المكرمة، ما يعني أنه سيتيح لغالبية قاصدي المسجد الحرام الوسيلة الآمنة المريحة، التي تعمل وفق أعلى المواصفات لتقدم أرقى الخدمات في أقدس البقاع، ومن خلال مساراته الاثني عشر، التي تخدمها 425 محطة توقف تقريبا، وأربع محطات رئيسية في المنطقة المركزية، إلى جانب مسار النقل الترددي، فإن مشروع حافلات مكة سيخدم حوالي 100 ألف شخص يوميا بعد ثلاث سنوات من التشغيل، وحوالي 200 ألف شخص يوميا في السنة السادسة.

وقد نقل مشروع «حافلات مكة» منذ انطلاق المراحل التجريبية أكثر من مليون مستخدم حتى أواخر شهر أبريل 2022م، وفق بيانات المركز الموحد للنقل في مكة.

مقومات حديثة

كما أن هناك جدولا زمنيا ورحلات ثابتة، يمكن التعرف على مواعيدها عبر لوحات المعلومات الذكية في المحطات وعن طريق تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني المخصص للخدمة، ما يجعل العمل متناغما من خلال أسطول يضم 400 حافلة، تشمل 240 حافلة عادية بسعة 85 راكبا، و160 حافلة مفصلية تستوعب الواحدة منها 125 شخصا.

وتتميز جميع الحافلات بوجود أنظمة إطفاء حريق، وهي صديقة للبيئة نسبة لقلة الانبعاثات الكربونية، فضلا عن احتوائها على أنظمة الحماية من خلال كاميرات المراقبة داخل وخارج الحافلة، ونظام تفادي الاصطدام، وشاشات إلكترونية توضح الوجهة المراد الوصول إليها مع نظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة، ونظام هيدروليك لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توافر أماكن لعربات الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمة الإنترنت (الواي فاي).

كفاءات وطنية

وقد حرص المركز الموحد للنقل (نقل مكة)، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على استقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبهم ومنحهم الرخص والشهادات المهنية، حيث شكلوا 100 % من السائقين في المرحلة التجريبية الأولى.

ووقّعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، الذي نظمته الوزارة مؤخرا، اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة في الحلول الرقمية بهدف إنشاء منظومة رقمية ولوجيستية تتكامل مع أدوات النقل المختلفة في مدينة مكة المكرمة، وتتضمن تقديم عدد من الخدمات والمشاريع ومنها مركز عمليات لإدارة حركة التنقل في مكة، لا سيما أن (نقل مكة) يعمل على توحيد التخطيط في مشاريع وسائل النقل المختلفة لضمان السعة الاستيعابية المطلوبة لتلبية تطلعات رؤية المملكة 2030.

مشروع محطة

في نفس السياق، دشنت شركة «كدانة» للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشروع محطة «كدانة» في الساحة الغربية لمنشأة الجمرات، بمساحة إجمالية تبلغ 10.755 مترا مربعا، وتضم 2000 موقف تقريبا لاستقبال 12 حافلة في الساعة الواحدة.

وتتميز المحطة بسرعة حركة الحافلات، إذ لا يزيد معدل الانتظار عن دقيقة واحدة، لاحتوائها على مواقف عامة ومنطقة مخصصة للتنزيل والتحميل للحافلات والسيارات الصغيرة، ومواقف مخصصة لذوي الإعاقة.

موقف الجمرات

كما تضم عددا من الخدمات العامة مثل مراكز التموينات وصوالين الحلاقة ومحلات المأكولات السريعة والشعبية، إلى جانب مبنى للإدارة ومركز للإرشاد والتوجيه، ودورات مياه، ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات المحطة لاستقبال المعتمرين والمصلين القادمين من وإلى الحرم المكي الشريف على مدار العام، وكذلك العمل على تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لزيادة الطاقة الاستيعابية وسهولة الحركة، وقد تم إدراج محطة «كدانة» في تطبيق «اعتمرنا»، والتطبيقات الأخرى، التي تخدم الزوار والمعتمرين، تحت مسمى محطة «كدانة» بدلا من موقف الجمرات.