شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة السلع واستقرار الأسعار.. محاصيل الصيف تغرق أسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت المنتجات الزراعية الصيفية للأسواق، منذ مطلع الأسبوع الماضي، بعد انتهاء الموسم الزراعي بالمنطقة الشرقية نهاية مايو الماضي، بكميات وفيرة، أدت لاستقرار أسعار المنتجات.

وذكر المزارع علي المرزوق، أن غالبية المزارع تخصص حقولا محددة لزراعة هذه النوعيات من المنتجات، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، التي تحول دون قدرة الأشجار على المقاومة، بالإضافة إلى تزامن هذه النوعية من المنتجات مع نهاية الموسم الزراعي، لافتا إلى أن المزارع تضطر لخفض عدد حقول الزراعة الصيفية، نظرا لرغبة العمالة في العودة إلى بلادها لقضاء الإجازة هناك.

وحول أسعار البذور، أوضح المرزوق أن عبوة الخيار «1000 بذرة» 600 ريال، وعبوة الطماطم المحمي «1000 بذرة» 280 ريالا، وعبوة الطماطم الخارجي «1000 بذرة» 550 ريالا، وعبوة الشمام الصيني «8 آلاف بذرة» 2100 ريال، وعبوة الشمام العادي «1000 بذرة» 140 ريالا، وعبوة القرع «500 بذرة» 85 ريالا، وعبوة البامية 40 ريالا، وعبوة الكوسة «1000 بذرة» 250 ريالا.

وأشار المزارع عبدالحكيم المحفوظ، إلى أن الجزء الأكبر من المزارع لا يرغب في زراعة المنتجات الصيفية؛ كون هذه الفترة ضرورية للبدء في تجهيز الحقول والبدء في تعقيمها مع انتهاء الموسم الزراعي، والمزارع التي تنتج المحاصيل الصيفية لا تتجاوز 40 % من العدد الإجمالي في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الزراعة الصيفية تكون في الحقول المكشوفة، ولا تتم زراعتها في البيوت المحمية.

وأوضح المزارع حسين مدن أن أسعار المنتجات الصيفية غير مشجعة بالنسبة للمزارعين، فهي لا تتناسب مع التكاليف الحقيقية، إذ يتراوح سعر الشمام بين 7-8 ريالات للصندوق، والكوسة 4 ريالات والخيار 3 ريالات، والبامية 7 ريالات، وهذه النوعية من الأشجار تتحمل الحرارة بخلاف العديد من الخضراوات الأخرى، التي تتم زراعتها في الموسم الزراعي، مقدرا إجمالي الإنتاج اليومي للصنف الواحد من 100- 150 صندوقا.