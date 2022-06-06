شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 18 مستودعا وكشكا مخالفا بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية الخبر 10 مستودعات مخالفة و8 أكشاك غير نظامية، إضافة لإغلاق محلين، وذلك خلال جولة بأحد المراكز التجارية، وشددت البلدية على أهمية التزام المنشآت في المجمع بالالتزام بتحسين الواجهات واللوحات وتعزيز المشهد الحضري.

وأفاد المواطن فيصل حمد بأن بعض المحلات والمستودعات في المجمعات التجارية تشكل تشوها بصريا في طريقة تنظيمها، وهو ما يتطلب مراجعتها والتأكد من نظاميتها وتوفر جميع الاشتراطات اللازمة. وبين أن هناك بعض الأكشاك تعمل بشكل عشوائي، وبالتالي لا تهتم بجودة المنتج.

وبين سعيد الدوسري أن المستودعات العشوائية، تتطلب تكثيف الحملات، والرقابة، والتشديد على توفر الاشتراطات، مشيرا إلى أن هناك مستودعات تضم مخالفات عدة، وبعضها خطير قد يسبب الحرائق، كما أن وجودها بشكل غير منظم يمثل تلوثا بصريا.