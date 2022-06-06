شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ100 ألف.. الغرامة وتعليق الترخيص لمخالفي «الترميز الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المركز الوطني للمعلومات الصحية، المواطنين والمهتمين والخبراء لإبداء مرئياتهم، بشأن اللائحة التنظيمية لنظام الترميز الطبي بالمملكة، والتي طرحها عبر منصة «استطلاع»، حتى 19 من شهر يونيو الجاري، وتضمنت فرض غرامة، لا تقل عن 30 ألف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال، إضافة إلى تعليق ترخيص الترميز الطبي للمستفيد لمدة 90 يومًا، لكل مَن يخالف أي حكم من أحكام اللائحة.

وتلزم اللائحة المستفيد، باتخاذ ما يلزم من أعمال وترتيبات لاستيفاء متطلبات المركز خلال الفترة المشار إليها، وسحب ترخيص الترميز الطبي، ولا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد، إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ قرار السحب.

ويهدف النظام لتطبيق «الترميز الطبي» بالشكل الأمثل لدى القطاعات الصحية بالمملكة، وذلك من خلال حصر جميع المنشآت الصحية وغير الصحية ذات العلاقة بنظام الترميز الطبي بالمملكة، واعتماد الاشتراطات العامة الواجب توافرها لدى المنشآت المستهدفة لتطبيق الترميز، واعتماد آلية التسجيل والترخيص للمنشآت المستهدفة، واعتماد آلية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى المتابعة والإشراف على تطبيق النظام.

وأوضحت اللائحة أن نظم الترميز والتصنيف للأمراض والإجراءات الصحية، تشمل الأمراض والإجراءات الطبية أو الجراحية، والتي يخضع لها المرضى أثناء طلب الخدمة الصحية «أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والتنويم وغيرها من الخدمات»، لدى أي من مقدمي الرعاية، وذلك لتصنيف أنواع الأمراض والإجراءات وتتبع أسباب الوفاة وإعداد الدراسات البحثية والإحصائية وغيرها لغرض التطوير والتحسين المستمرَّين بالقطاع الصحي.

ووفقًا للائحة، يلتزم مقدمو خدمات الرعاية الصحية، أو أي منشأة تُزاول النشاط، الحصول على ترخيص الترميز الطبي من المركز، كما يجب على أي مقدّم يعتزم مزاولة أي نشاط من تلك الأنشطة الحصول على ترخيص من المركز، ويكون منح الرخصة متضمنًا مستوى التطبيق لدى المنشأة والاشتراطات اللازم توافرها لتحقيق مستوى أعلى عند التجديد، وفق 3 مستويات: متقدم ومتوسط ومبتدئي.

كما يجب أن يكون لدى المستفيد التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، كالتراخيص التجارية والبلدية وغيرها، وفقًا للتعليمات والإجراءات المنظمة لذلك في المملكة، وأن يكون لدى المستفيد موظفون سعوديون معتمدون من المركز؛ لممارسة الترميز الطبي، أو خطة للسعودة، وأن يلتزم المستفيد برفع البيانات الصحية، والتي يطلبها المركز بشكل دوري أو بأي وقت يحدده.