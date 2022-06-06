شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يتابع تحسين منظومة الخدمات المائية والبيئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، إلى شرح عن إنجازات القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، ومشاريعها التحسينية في منظومة خدماتها المائية والبيئية، وذلك خلال استقباله، بمكتب سموه بمقر المحافظة، أمس، رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية م. حمدي بن دبشي الشراري.

ونوه سموه بما حظي به قطاع المياه ضمن القطاعات الخدمية من تطور متواصل بفضل الله، ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وحرصهما على تطوير وتمكين القطاعات الخدمية من أداء تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بها بما يستحقون.

من ناحيته، أوضح م. الشراري أن هذه الزيارة تأتي لإطلاع سمو محافظ الأحساء على مسار المشاريع البيئية بمحافظة الأحساء، التي سوف تسهم في الارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة ورفع الكفاءة التشغيلية، مقدمًا شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على توجيهات سموه ودعمه، التي ستكون وقودا لمزيد من العطاء.

حضر اللقاء وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، ومدير عام المشاريع فرحان العنزي، والمدير التنفيذي للتشغيل والصيانة بالقطاع الشرقي م. مرزوق العنزي، ومدير فرع الشركة بمحافظة الأحساء م. علي الشهري.