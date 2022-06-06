شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يتابع تحسين منظومة الخدمات المائية والبيئية والان نبدء بالتفاصيل
ونوه سموه بما حظي به قطاع المياه ضمن القطاعات الخدمية من تطور متواصل بفضل الله، ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وحرصهما على تطوير وتمكين القطاعات الخدمية من أداء تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بها بما يستحقون.
من ناحيته، أوضح م. الشراري أن هذه الزيارة تأتي لإطلاع سمو محافظ الأحساء على مسار المشاريع البيئية بمحافظة الأحساء، التي سوف تسهم في الارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة ورفع الكفاءة التشغيلية، مقدمًا شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على توجيهات سموه ودعمه، التي ستكون وقودا لمزيد من العطاء.
حضر اللقاء وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، ومدير عام المشاريع فرحان العنزي، والمدير التنفيذي للتشغيل والصيانة بالقطاع الشرقي م. مرزوق العنزي، ومدير فرع الشركة بمحافظة الأحساء م. علي الشهري.