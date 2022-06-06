شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يستمع لشرح عن جهود إدارات الأمن العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، إلى شرح عن العمل الأمني، والجهود التي تقوم بها جميع إدارات الأمن العام بالمنطقة، بتوجيه من سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه.

ونوه سموه، خلال استقباله مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، بمكتب سموه في مقر المحافظة، أمس، بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في المحافظة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهامهم.

حضر اللقاء سعادة وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، ومساعد مدير شرطة المنطقة الشرقية للأمن الوقائي العميد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، ومدير شرطة محافظة الأحساء العميد سطام بن زياد العتيبي.