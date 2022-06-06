شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب أبناء أسر «بر الشرقية» على تقنيات البترول والغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي فيصل المسند: إن الجمعية تحرص على عقد الشراكات والمبادرات مع القطاعات والمؤسسات المختلفة، بما يحقق التنمية للأسر المستفيدة من الجمعية، مشيرًا إلى أن تدريب أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية على تقنيات البترول والغاز الطبيعي، هو تدريب منتهٍ بالتوظيف، ويأتي في إطار حرص الجمعية على تمكين الأسر المستفيدة من خدماتها وتحولها من الرعوية وطلب المساعدة إلى الإنتاج والعمل.

وأوضح المسند، خلال لقاء توظيف لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية المختصة في التدريب على تقنيات البترول والغاز الطبيعي، ضمن جهود إدارة العمل وتأهيل المستفيدين بالجمعية، أن هذه الخطوة تأتي أيضًا بهدف دعم توطين قطاع النفط والطاقة بالمملكة، وإسهام القطاع غير الربحي في تحقيق الرؤى، والتطلعات الوطنية من تمكين وتوطين.

وأضاف إن الجمعية تهتم بتدريب أبناء الأسر المستفيدة وتحرص على توظيف تدريبهم ومهاراتهم في وظائف مناسبة بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الجمعية وظفت خلال عام 2021 أكثر من 370 مستفيدًا من أبناء الأسر، وعقدت شراكات للتوظيف والتدريب مع 141 شركة ومؤسسة، فضلًا عن جهودها مع مؤسسة الملك خالد ضمن برنامج التأهيل والعمل «مكّن» الذي التحق من خلاله 138 متدربًا، من أبناء الأسر، من التدريب على الفرص الوظيفية ومهارات سوق العمل، ووظف 72 مستفيدًا.

ولفت إلى الشراكة التي عقدتها الجمعية مع إحدى الأكاديميات المتخصصة في مجال الحفر والتنقيب والتدريب على الإنشاءات والكهرباء فضلًا عن البرامج والدورات التدريبية التي تقوم بها الجمعية من أجل التوعية بمهارات ومتطلبات سوق العمل والتوعية المالية وإعداد أبناء الأسر لسوق العمل.