شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. 322 مشروعا تطويريا وخدميا ضمن «الإستراتيجية الخمسية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتركز الخطة الإستراتيجية لوكالة المشاريع، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، في تنفيذ 10 مبادرات، تتضمن إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وإنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية، وسفلتة المخططات ذات الأولوية لأراضي المنح، وتهيئة المواقع الاستثمارية، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، إضافةً إلى مشاريع تصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول، والمشاركة في تدعيم إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومشاريع أنسنة المدن.

وتشمل الخطة تعزيز السلامة المرورية في الطرق، وتحسين آليات إدارة المشاريع ورفع كفاءة تصنيف المقاولين والاستشاريين، من خلال تنفيذ نحو 322 مشروعًا، تم تصنيفها على 7 مسارات، بما يشمل 122 مشروعًا للطرق، و65 مشروعًا للحدائق والساحات البلدية، و49 مشروعًا لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، وإنشاء وتطوير المباني والمرافق بـ 44 مشروعًا، و26 مشروعًا للتشغيل والصيانة، و14 دراسة للمشاريع، ومشروعين للتأهيل البيئي.

وأوضح وكيل الأمانة للمشاريع المهندس هشام العوفي أن جهود ومساعي الأمانة تتواصل لإتمام وإنجاز المشروعات التطويرية والخدمية القائمة، والبدء في الخطط التنفيذية للمشاريع القادمة، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية «المحفظة الخمسية» للوكالة، التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد م. العوفي أن وكالة المشاريع تسعى إلى الإسهام في تحقيق رؤى وتطلعات أمانة الأحساء، الرامية إلى تلبية مستهدفات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، انطلاقًا من السعي بما لدى الوكالة من مُمكِنات لتحقيقها، وفقًا للطموح الأعلى من النجاح، بما يُعزز استدامة العمل المؤسسي في الأمانة، ويدعم إستراتيجياتها، بهدف الارتقاء بالقطاعين الخدمي والتنموي، بما يتواءم مع المكانة الحضارية، والإرث التاريخي، والثقل الاقتصادي والإستراتيجي والسياحي للأحساء، وتقديم خدمات بلدية متقدمة في ظل الدعم اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- لكافة القطاعات على مختلف الأصعدة والقطاع البلدي على وجه الخصوص تحقيقا للمستهدفات الخدمية وتدعيما لبرنامج جودة الحياة.