شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يبحث تطوير خدمات «الكهرباء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، الأمور ذات العلاقة بخدمات الكهرباء بالأحساء، وذلك خلال استقباله، بمكتب سموه بمقر المحافظة، أمس، مدير الشركة م. إبراهيم بن ناصر الملحم، وعددا من منسوبي الشركة، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أرجاء المحافظة، وتنفيذ المشاريع الخاصة بالشركة بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

من ناحيته، أعرب م. الملحم عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على دعمه وتوجيهاته السديدة، مؤكدا أن الشركة ستعمل جاهدة على تحقيق تطلعات القيادة وطموحات الوطن وتأدية المهام كما يجب.