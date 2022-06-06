شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد أهمية تمكين مستفيدي «البر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، على ما تقدمه جمعية البر من خدمات للمستفيدين، وأعداد المستفيدين.

وأشاد سموه، خلال استقباله، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، المشرف العام على الجمعية إبراهيم بن محمد الجميح، يرافقه أمين عام الجمعية المكلف عبدالله بن راشد الخالدي، بما تقدمه من دعم ومساندة للأسر المحتاجة والسعي لدعمهم وتمكينهم، مؤكدا أهمية تمكين الأسر ودعمهم لتحقيق الاكتفاء والاعتماد على أنفسهم.

ورفع الجميح شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه للجمعية وبرامجها وأنشطتها ومتابعة سموه لأعمالها بشكل دائم.