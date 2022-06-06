شكرا لقرائتكم خبر عن 25 متدربا على «تحديات الاستزراع السمكي الداخلي» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 25 متدربا بمحافظة القطيف من دورة «التحديات التي تواجه الاستزراع السمكي الداخلي»، التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بمحافظة الأحساء.

وتناولت الدورة، التحديات التي تواجه الاستزراع السمكي الداخلي، والتعريف بالطرق العلمية المناسبة لحل أو تجنب هذه التحديات، والحفاظ على مشاريع الأسماك المستزرعة بالمملكة.

وتطرقت إلى أنظمة الحد من استنزاف المياه في مزارع الأسماك الداخلية، وأهم الأمراض التي تهدد الاستزراع السمكي الداخلي ومسبباتها وطرق الوقاية منها والسيطرة عليها، وأهمية الأمن الحيوي، إلى جانب إلمام المشاركين بالخواص الفيزيائية والكيميائية لنوعية المياه المستخدمة بالأنظمة المغلقة.