شكرا لقرائتكم خبر عن طور مواد «التبريد المغناطيسي».. تكريم الطالب «مشاري الدوسري» الفائز بـ «فضية آيتكس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، أن الموهوبين في كل مجتمع يعتبرون الثروة الوطنية والطاقة الدافعة نحو الحضارة، وخير شاهد على ذلك ما تحظى به برامج الموهوبين والموهوبات على مستوى المملكة من اهتمام منقطع النظير من قبل قيادتنا الرشيدة «وفقها الله».

وأضاف: من هذا المنطلق يأتي اهتمام وزارة التعليم بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع لاستكشاف موهبة أبنائها الطلبة من خلال إعداد البرامج والكوادر المهنية الكفيلة باستخراج هذا الكنز المكنون وإطلاق إبداعاتهم من فوق قاعدة صلبة.

جاء ذلك خلال استقبال وتهنئة مدير التعليم د. سامي العتيبي بمكتبه، أمس، الطالب مشاري الدوسري، من ثانوية الجامعة الأهلية، والحاصل على الميدالية الفضية في معرض آيتكس الدولي للاختراعات والابتكار والتقنية 2022، وذلك بحضور مدير إدارة الموهوبين بتعليم المنطقة تركي التركي.

وأوضح د. العتيبي أن هذا الإنجاز الوطني الكبير ما هو إلا خير دليل على ترجمة استثمار حكومتنا الرشيدة في عقول أبنائها ودعمها المتواصل لقطاع التعليم لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة، مقدما في الوقت نفسه هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اللذين لا يدخران جهدا في دعم ودفع عجلة تجويد مسيرة تعليم المنطقة فضلا عن تحفيزهم أبنائهم الطلاب والطالبات على التميز والتفوق، وتحويل التحديات إلى إنجازات ولتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

من ناحيته، أشار الطالب مشاري الدوسري إلى عنوان الابتكار والمتمثل في تطوير مواد تعتمد على الكروم لاستخدامها في التبريد المغناطيسي، الذي يستهدف الحفاظ على البيئة واستخدامها كبدائل لأجهزة التبريد التقليدية باعتبار أجهزة التبريد المغناطيسي لا تستخدم الفريونات الضارة بالبيئة، وأيضا لأنها أعلى كفاءة من ناحية استهلاك الكهرباء.

وأوضح أن فكرة المشروع، التي مارس تجاربها في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هي توفير أجهزة التبريد المغناطيسي بشكل تجاري كبديل لأجهزة التبريد التقليدية، التي تستخدم الفريونات، عن طريق استخدام مواد تعتمد على الكروم بدلا من عنصر الجادولينيوم المستخدم حاليا.