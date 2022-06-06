شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف مستفيد من خدمات «طب الأسنان» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز طب الأسنان التخصصي، التابع لمديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، خدماته العلاجية لـ3159 مراجعا ومراجعة خلال شهر مايو لعام 2022م، وبلغ عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين 552 مراجعا، و49 مراجعا لعيادة جراحة اللثة، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 305 مراجعين.

ووصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 344 مراجعا، واستفاد 324 طفلا من عيادة طب أسنان الأطفال، وتمت متابعة 281 مراجعا في عيادة تقويم الأسنان، ليصل عدد مراجعي عيادة علاج تحفظي 190، وبلغ عدد مراجعي عيادة صحة الفم والأسنان 110 مراجعين، وبلغت فحوصات الأشعة 553، فيما قدمت الخدمة لمراجعي الكشف البصري لعدد 441 مراجعا، وبلغ إجمالي حالات التخدير العام 15 حالة.

وأكدت صحة حفر الباطن حرصها الدائم على تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان، وتوفير الكوادر الطبية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.