شكرا لقرائتكم خبر عن هجر الشائعات ضمن «الاعتزاز بمنجزات الوطن وأثره على النشء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقاء علميا لمنسوبي فرع المنطقة الشرقية في مقر قاعة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك»، بعنوان «الاعتزاز بمنجزات الوطن وأثره على النشء»، ألقاه فضيلة الشيخ د. عبدالرحيم الهاشم، بحضور مساعد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن الدوسري، ومديري الإدارات ورؤساء الهيئات وعدد من منسوبي الفرع.

وتحدث فضيلته عن أهمية الاعتزاز بالوطن وولاة أمره ومكوناته، وما يترتب على ذلك من الأجر والثواب، وساق الأدلة من الكتاب والسنة التي تشير لذلك، وتذكر نعمة الوطن ومكانته وهجر الشائعات التي تروج ضده، وبيان محاسن حكامه وعلمائه وأعيانه.

وبيَّن أن الاعتزاز بالوطن يثمر احترام الآخرين لوطننا، ويحقق الراحة النفسية والقناعة للمواطن، ويدفع بالوطن نحو التقدم والرقي في جميع المجالات، وأنه يقذف الهيبة في نفوس الأعداء ويحفظه من أي اعتداء.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند.