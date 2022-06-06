شكرا لقرائتكم خبر عن «إثراء» يبحث التطوير مع «الأفلام» و«نيوم» و«التنمية الثقافي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت أولى الجلسات الحوارية لمهرجان أفلام السعودية ، في دورته الثامنة ارتفاع مصادر تمويل مشاريع صناعة الأفلام ودعم المشاريع الإنتاجية داخل المملكة، التي جمعت ممثلي كل من: هيئة الأفلام، وصندوق التنمية الثقافي، وشركة نيوم، للحديث عن المستقبل الواعد لدعم المواهب الوطنية في صناعة الأفلام، وذلك في القاعة الكبرى بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء».

وأوضح مدير الفنون المسرحية والأدائية في «إثراء» ماجد سمان، خلال الجلسة، التي حملت عنوان «تنمية وتطوير قطاع الأفلام»، أن دعم المواهب أحد ركائز العمل التنموي لأي قطاع، وفيما يخص قطاع إنتاج الأفلام والسينما، أكد اهتمام «إثراء» بصفته وجهة عالمية تدعم الثقافة والمبدعين بأدوات إبداعية، مستشهدا بفيلم «طريق الوادي»، الذي انتهي من تصويره أخيرا، فمن خلال الفيلم وغيره من الأفلام التي عمل «إثراء» على إنتاجها قدم العديد من وجوه الدعم، سواء لمواقع التصوير أو المهتمين في صناعة تلك الأفلام وغيرها من قطاعات شغلت خلال مدة التصوير والإنتاج.

وأكد مدير تمويل قطاع الأفلام في صندوق التنمية الثقافي فيصل عسيري، -ضمن الجلسة-، أنه خلال 60 يوما سيفعل قرار برنامج التمويل، الذي أعلنه سابقا الصندوق، موضحا أن تفعيل القرار جاء مواكبا لتطلعات المملكة وجهودها في دعم صناع الأفلام، سواء في البنية التحتية للأفلام أو تطوير المشاريع القائمة.