شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل في برنامج «النخبة» حتى 14 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء التسجيل في برنامجها الوظيفي «النخبة» في نسخته السابعة لتأهيل المواهب والكفاءات الواعدة من حديثي التخرج من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة، وأوضحت أنه يمكن التقديم للبرنامج من خلال موقع المؤسسة، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم 14 يوليو 2022م.

وبينت المؤسسة شروط الانضمام للبرنامج، أن التقديم متاح للسعوديين لكلا الجنسين، ويشترط في المتقدم الحصول على شهادة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل الأكاديمي عن (3 /4) للجامعات التي يكون معدلها من 4، و(4 /5) للجامعات التي يكون معدلها من 5، وأن يكون المتقدم من خريجي عام 2022م، مضيفة أن التخصصات المطلوبة هي: الإدارة الصناعية، إدارة العمليات، هندسة صناعية، إدارة الجودة، إدارة نظم المعلومات، إدارة أعمال، إدارة مخاطر، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، هندسة الحاسب، هندسة برمجيات الحاسب، التأمين، العلوم الاكتوارية.