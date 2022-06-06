شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة رئيسا للدورة 32 لـ «الفاو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتخبت اللجنة التنفيذية للدول الأعضاء بهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، المملكة العربية السعودية رئيسًا للدورة الحالية للهيئة، وذلك خلال الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التنفيذية للدول الأعضاء بالهيئة، الذي عقد ضمن أعمال الدورة الثانية والثلاثين التي بدأت فعالياتها أمس، وتستمر لمدة خمسة أيام في محافظة جدة.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، أبرزها تفشي الجراد الصحراوي خلال الفترة (2019 - 2021)، وسبل تعزيز قدرات الدول لمواجهة تطورات الجراد والدروس المستفادة، وتحسين وتطوير عمليات المكافحة، والتغير المناخي ودوره في زيادة وتيرة تفشي الجراد الصحراوي، والتقنيات الجديدة المزمع إدخالها في عمليات مكافحة الجراد، بالإضافة إلى خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة من (2022-2025م).

وثمن الأمين العام للهيئة مأمون العلوي الجهود التي استمرت لأكثر من عامين من المقاومة والمكافحة المكثفة لأسراب ومجاميع الجراد الصحراوي التي غزت الدول الأعضاء في الهيئة، والتي شكلت تحديا حقيقيا لعمليات المسح والمكافحة، وأثمرت في النهاية عن السيطرة على موجات أسراب الجراد المتتالية، مشيرًا إلى أن المساحة التي تمت فيها أعمال المكافحة فاقت الـ (6.5) ملايين هكتار في كافة الدول.