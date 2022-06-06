شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة رئيسا للدورة 32 لـ «الفاو» والان نبدء بالتفاصيل
ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، أبرزها تفشي الجراد الصحراوي خلال الفترة (2019 - 2021)، وسبل تعزيز قدرات الدول لمواجهة تطورات الجراد والدروس المستفادة، وتحسين وتطوير عمليات المكافحة، والتغير المناخي ودوره في زيادة وتيرة تفشي الجراد الصحراوي، والتقنيات الجديدة المزمع إدخالها في عمليات مكافحة الجراد، بالإضافة إلى خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة من (2022-2025م).
وثمن الأمين العام للهيئة مأمون العلوي الجهود التي استمرت لأكثر من عامين من المقاومة والمكافحة المكثفة لأسراب ومجاميع الجراد الصحراوي التي غزت الدول الأعضاء في الهيئة، والتي شكلت تحديا حقيقيا لعمليات المسح والمكافحة، وأثمرت في النهاية عن السيطرة على موجات أسراب الجراد المتتالية، مشيرًا إلى أن المساحة التي تمت فيها أعمال المكافحة فاقت الـ (6.5) ملايين هكتار في كافة الدول.