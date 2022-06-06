شكرا لقرائتكم خبر عن مليار ريال تعويضات الدفعة الأولى للعقارات المزالة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بجدة بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المزالة بمبلغ مليار ريال، وذلك امتدادا للخدمات والمبادرات، التي تقدمها المنظومة الحكومية لأصحاب العقارات المزالة، بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، وأمين محافظة جدة صالح التركي.

وأكدت اللجنة أن صرف التعويضات لبقية المواطنين سيكون تباعا على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين الإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأوضحت اللجنة أن تسليم التعويضات يأتي امتدادا للجهود والمبادرات، التي تبذلها القطاعات الحكومية، بهدف إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتعزيز جودة الحياة فيها، مبينة أن أعمال تقييم العقارات تمت عبر لجان مستقلة تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية تشمل كلا من وزارة: الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، إضافة إلى اثنين من المقيمين المعتمدين تختارهم الهيئة السعودية.