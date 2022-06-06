شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مرحلة ورش العمل والجلسات الإرشادية بـ«ميدياثون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق سباق الإعلام «ميدياثون»، أمس، مرحلة ورش العمل والجلسات الإرشادية المخصصة لتطوير أفكار ومشروعات الفرق المتنافسة وتستمر يومين، بإجمالي 10 ساعات معرفية وإرشادية، يقدمها نخبة من المتخصصين في موضوعات الإعلام والأعمال.

وتقدم الورش افتراضيا للمشاركين المتأهلين لهذه المرحلة حصريا، وفق معايير التحكيم في المنافسة، بالتعاون مع حاضنة الإعلام الرقمي DMZ، وهي حاضنة أعمال بجامعة «تورنتو متروبولتيان» للشركات الناشئة في مجال الإعلام، حيث جرى تصنيفها من قبل UBI Global، في المرتبة الأولى عالميا ضمن الحاضنات الجامعية في العالم.

وسيتم تخصيص جلسات إرشادية لكل فريق يرغب في تطوير فكرته مع أكثر من 20 مرشدا ومرشدة من أصحاب الاختصاص، عبر منصة Zoom، ومن خلال الحجز المسبق. وتعد ورش العمل والجلسات الإرشادية ضمن مراحل «ميدياثون»، التي تستهدف تأهيل الفرق المتنافسة للماراثون الحضوري، الذي سيعلن عنه قريبا عبر المنصات الرسمية لـ«ميدياثون» ووزارة الإعلام.