شكرا لقرائتكم خبر عن «موهبة» تطور منصة لتحكيم مشاريع أولمبياد إبداع والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام تقنية المعلومات في «موهبة» م. مشعل بن سليم، أن المنصة الجديدة تعد إحدى مبادرات التحول الرقمي في المؤسسة، ويعد المشروع نقلة مهمة في خدماتها الإلكترونية، ويتيح للطلبة الموهوبين في المملكة المشاركين في أولمبياد إبداع إدخال مشاريعهم بشكل إلكتروني، كما يتيح لأعضاء لجنة التحكيم الاطلاع على المشاريع وفرزها وتقييمها وإعلان الفائزين إلكترونيا، ويضمن السرعة في أداء الأعمال والدقة في البيانات والموثوقية في التحكيم والسهولة في الإجراءات، وأسهم النظام في تحسين كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة وتقليل الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة، وأن هذا الإنجاز جرى بجهود وتعاون الإدارة العامة لتقنية المعلومات ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين في لجنة تحكيم «إبداع»، إضافة إلى أنه مملوك بالكامل للمؤسسة.