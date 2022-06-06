شكرا لقرائتكم خبر عن «موهبة» تطور منصة لتحكيم مشاريع أولمبياد إبداع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت الإدارة العام لتقنية المعلومات في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في تطوير منصة إلكترونية لتحكيم مشاريع الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع» بأيادٍ سعودية في مشروع استغرق العمل فيه خمسة شهور متواصلة، واستيعاب أكثر من 103 آلاف مشروع لطلبة من مختلف مناطق المملكة جرى تسجيلها وحتى مرحلة تحكيمها التي تمت من خلال النظام.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات في «موهبة» م. مشعل بن سليم، أن المنصة الجديدة تعد إحدى مبادرات التحول الرقمي في المؤسسة، ويعد المشروع نقلة مهمة في خدماتها الإلكترونية، ويتيح للطلبة الموهوبين في المملكة المشاركين في أولمبياد إبداع إدخال مشاريعهم بشكل إلكتروني، كما يتيح لأعضاء لجنة التحكيم الاطلاع على المشاريع وفرزها وتقييمها وإعلان الفائزين إلكترونيا، ويضمن السرعة في أداء الأعمال والدقة في البيانات والموثوقية في التحكيم والسهولة في الإجراءات، وأسهم النظام في تحسين كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة وتقليل الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة، وأن هذا الإنجاز جرى بجهود وتعاون الإدارة العامة لتقنية المعلومات ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين في لجنة تحكيم «إبداع»، إضافة إلى أنه مملوك بالكامل للمؤسسة.