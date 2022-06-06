الشيخ/ عبدالله مجيديع: المتمسك بالوحدة هو المنتصر

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت – نجيب شجاع الدين: –

أكد الشيخ عبدالله مجيديع- رئيس الكتلة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام بمجلس الشورى- أن يوم الـ22 من مايو 1990م شكل ميلاداً جديداً لليمن واليمنيين على حدٍ سواء، لافتاً إلى أن الوحدة تعرضت ولاتزال للعديد من المؤامرات من قبل قوى غربية وإقليمية ناقمة على إعادة تحقيق‮ ‬الوحدة‮ ‬المباركة‮.‬

وقال الشيخ مجيديع: خلال مراحل الوحدة صنع أعداء اليمن كل المشاكل الممكنة بين أبناء الشعب إضافة إلى السلبيات التي وُجدت نتيجة مطامع وأهواء لدى شخصيات من قادة السلطة والدولة خلال الـ32 عاماً من عمر الوحدة.

وشدد‮ ‬في‮ ‬هذ‮ ‬السياق‮ ‬على‮ ‬أنه‮ ‬لا‮ ‬يجب‮ ‬تحميل‮ ‬الوحدة‮ ‬أخطاء‮ ‬الأفراد‮ ‬سواءً‮ ‬أكانوا‮ ‬أشخاصاً‮ ‬استغلاليين‮ ‬أو‮ ‬رؤساء‮ ‬أو‮ ‬قادة‮ ‬أو‮ ‬قادة‮ ‬أحزاب‮.‬

وأشار‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬الوحدة‮ ‬أكبر‮ ‬من‮ ‬كل‮ ‬هؤلاء‮ ‬فهي‮ ‬تعني‮ ‬الوجود‮ ‬والانتماء‮ ‬والهوية‮ ‬للشعب‮ ‬اليمني‮ ‬شماله‮ ‬وجنوبه‮ ‬وتجري‮ ‬مجرى‮ ‬الدماء‮ ‬فيهم‮.‬

وألقى الشيخ عبدالله أحمد مجيديع عضو اللجنة العامة كلمة المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في الفعالية الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بمناسبة العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية وحضرها رئيس المجلس الأستاذ محمد حسين العيدروس ونائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، وعضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالقادر الشامي ووزير الكهرباء والطاقة أحمد العليي ووزير الثروة السمكية محمد الزبيري واللواء لقمان باراس محافظ حضرموت واللواء‮ ‬عبداللطيف‮ ‬الشغدري‮ ‬القائم‮ ‬بأعمال‮ ‬محافظ‮ ‬الضالع‮ ‬والشيخ‮ ‬حسين‮ ‬صائل‮ ‬وكيل‮ ‬محافظ‮ ‬الضالع‮ ‬وعدد‮ ‬من‮ ‬أعضاء‮ ‬مجلس‮ ‬الشورى‮ ‬وممثلي‮ ‬الأحزاب‮ ‬السياسية‮.‬

وقال‮ ‬الشيخ‮ ‬مجيديع‮ ‬في‮ ‬كلمته‮ ‬إنه‮ ‬في‮ ‬22‮ ‬مايو‮ ‬1990م‮ ‬شهد‮ ‬اليمن‮ ‬احتفالاً‮ ‬لا‮ ‬مثيل‮ ‬له‮ ‬في‮ ‬التاريخ‮ ‬حينما‮ ‬رفرف‮ ‬علم‮ ‬الجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬في‮ ‬سماء‮ ‬قصر‮ ‬الرئاسة‮ ‬بمديرية‮ ‬التواهي‮ ‬في‮ ‬محافظة‮ ‬عدن‮.‬

وأضاف: أن يوم الوحدة جاء على غفلة من أعداء الشعب الذين كانوا في ذلك اليوم بوزرائهم وحقائبهم وشيكاتهم في مطار مدينة عدن يقدمون كل المغريات للحزب الاشتراكي ليتراجع عن قرار الوحدة وانهم سيجعلون من عدن باريس الثانية.. ونوه إلى أن الأحرار والأبطال أبوا التراجع عن‮ ‬هذه‮ ‬الخطوة‮.‬

وأوضح‮ ‬مجيديع‮ ‬أن‮ ‬اليمن‮ ‬اصبح‮ ‬أكثر‮ ‬قوة‮ ‬وإكباراً‮ ‬في‮ ‬نظر‮ ‬الخارج‮ ‬بفضل‮ ‬توحدنا‮ ‬وتلاحمنا‮..‬

وقال‮: ‬لا‮ ‬يماثلنا‮ ‬في‮ ‬هذا‮ ‬الأمر‮ ‬سوى‮ ‬الشعب‮ ‬الألماني‮ ‬الذي‮ ‬توحد‮ ‬في‮ ‬أكتوبر‮ ‬من‮ ‬العام‮ ‬نفسه‮.‬

واعتبر‮ ‬رئيس‮ ‬الهيئة‮ ‬الشوروية‮ ‬للمؤتمر‮ ‬أن‮ ‬الفرق‮ ‬بين‮ ‬الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬والألمانية‮ ‬أن‮ ‬الأخيرة‮ ‬لم‮ ‬تتعرض‮ ‬للمؤامرات‮ ‬الخارجية‮ ‬على‮ ‬عكس‮ ‬الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬التي‮ ‬أزعجت‮ ‬وأغضبت‮ ‬قوى‮ ‬دولية‮ ‬وإقليمية‮ ‬وظلت‮ ‬تتآمر‮ ‬ضدها‮.‬

وأضاف‮ : ‬كما‮ ‬أن‮ ‬الألمان‮ ‬لم‮ ‬تحدث‮ ‬بينهم‮ ‬خلافات‮ ‬وصراعات‮ ‬واستغلال‮ ‬مصالح‮.‬

وتحدث‮ ‬الشيخ‮ ‬عبدالله‮ ‬مجيديع‮ ‬عن‮ ‬ذكرياته‮ ‬المتعلقة‮ ‬بمسيرة‮ ‬الوحدة‮ ‬قائلاً‮: ‬لا‮ ‬أبالغ‮ ‬ولا‮ ‬أفتخر‮ ‬أني‮ ‬منذ‮ ‬طفولتي‮ ‬ناضلت‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬قيام‮ ‬الجمهورية‮ ‬اليمنية‮.‬

وتابع: الحمد لله ضميري راضٍ أني قمت بأفضل نضال فأنا من شاهد الأسر حين تلتقي من الشمال والجنوب في النقاط بين الشطرين ولا تستطيع أسرة الذهاب إلى الأخرى بل يتسالمون عند النقاط ليعود بعدها كل إلى شطره الآخر.

وقال‮: ‬لقد‮ ‬كانت‮ ‬مأساة‮ ‬بمعنى‮ ‬الكلمة‮ ‬فالتشطير‮ ‬شطر‮ ‬قلوبنا‮ ‬وأرواحنا‮ ‬وفرقنا‮ ‬وأضعفنا‮ ‬وكنا‮ ‬صغاراً‮ ‬أمام‮ ‬الأمم‮ ‬قبل‮ ‬أن‮ ‬نكبر‮ ‬بفضل‮ ‬وحدتنا‮ ‬العظيمة‮.‬

وطالب‮ ‬مجيديع‮ ‬كل‮ ‬الذين‮ ‬لم‮ ‬يعيشوا‮ ‬تجارب‮ ‬الماضي‮ ‬قبل‮ ‬إعادة‮ ‬تحقيق‮ ‬الوحدة‮ ‬أن‮ ‬يدرسوا‮ ‬التاريخ‮ ‬وألا‮ ‬يلتفتوا‮ ‬للأقاويل‮ ‬والشائعات‮ ‬عن‮ ‬أن‮ ‬الوحدة‮ ‬أضرت‮ ‬بالشعب‮ ‬اليمني‮.‬

وأشار إلى أن اليمنيين يعيشون اليوم في وضع افضل من السابق وما كل هذا التآمر والعدوان والحصار إلا من أجل تجزئتنا ومن أجل أن تستولي على بلادنا دول ليس لها تاريخ ولا حضارة ولا ماضٍ ومن ورائها المستعمرون الظالمون والمستكبرون أمريكا وبريطانيا ودول الغرب.

وأضاف‮: ‬أن‮ ‬الذين‮ ‬يتجبرون‮ ‬على‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬بأموالهم‮ ‬وأسلحتهم‮ ‬عليهم‮ ‬أن‮ ‬يعرفوا‮ ‬أنه‮ ‬لن‮ ‬يستسلم‮ ‬وعليهم‮ ‬أن‮ ‬يتذكروا‮ ‬أن‮ ‬اليمنيين‮ ‬من‮ ‬قلع‮ ‬بريطانيا‮ ‬الإمبراطورية‮ ‬ودحروا‮ ‬كل‮ ‬محتل‮.‬

وأكد‮ ‬أن‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬لم‮ ‬يترك‮ ‬أي‮ ‬غازٍ‮ ‬لأرضه‮ ‬يهنأ‮ ‬بحياته‮ ‬إلا‮ ‬بعد‮ ‬طرده‮.‬

وخاطب‮ ‬الشيخ‮ ‬عبدالله‮ ‬أحمد‮ ‬مجيديع‮ ‬الغزاة‮ ‬الجدد‮ ‬بالقول‮: ‬لا‮ ‬تظنوا‮ ‬أن‮ ‬بقاءكم‮ ‬سيدوم‮ ‬طويلاً‮ ‬وأن‮ ‬امنياتكم‮ ‬ستسمر‮ ‬باحتلال‮ ‬جزرنا‮ ‬ومحافظاتنا‮ ‬أو‮ ‬أنكم‮ ‬عائدون‮ ‬لبناء‮ ‬القواعد‮ ‬العسكرية‮ ‬في‮ ‬المهرة‮ ‬وغيرها‮..‬

وقال‮: ‬عليكم‮ ‬أن‮ ‬تفهموا‮ ‬أن‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬قليل‮ ‬الإمكانات‮ ‬لكنه‮ ‬كبير‮ ‬الإرادة‮ ‬والحرية‮ ‬والتاريخ‮ ‬سيزيلكم‮ ‬اليوم‮ ‬أو‮ ‬غداً‮ ‬وسيناضل‮ ‬في‮ ‬كل‮ ‬مكان‮ ‬ولن‮ ‬تدوموا‮ ‬على‮ ‬هذه‮ ‬الأرض‮ ‬مهما‮ ‬أوجعتمونا‮ ‬وأضررتم‮ ‬بنا‮.‬

ولفت‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬أبناء‮ ‬اليمن‮ ‬يناضلون‮ ‬اليوم‮ ‬في‮ ‬سبيل‮ ‬الحرية‮ ‬والوحدة‮ ‬في‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬ستين‮ ‬جبهة‮.‬

وأضاف مجيديع: أنني من هنا أتوجه إلى المناضل الكبير والجسور السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والى قادة أنصار الله وقادة المؤتمر الشعبي العام وقيادات الأحزاب السياسية وقيادة القوات المسلحة والأمن والى المجلس السياسي الأعلى ورئيسه المشير مهدي المشاط والى كل يمني‮ ‬غيور‮ ‬أقول‮ ‬لهم‮ ‬إن‮ ‬سلاحكم‮ ‬القوي‮ ‬والكبير‮ ‬هو‮ ‬الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬لا‮ ‬تقللوا‮ ‬من‮ ‬شأنها‮ ‬في‮ ‬الإعلام‮ ‬ولا‮ ‬في‮ ‬النضال‮ ‬ولا‮ ‬يمكن‮ ‬أن‮ ‬تجدوا‮ ‬أي‮ ‬سلاح‮ ‬أقوى‮ ‬من‮ ‬سلاح‮ ‬الوحدة‮ ‬فهي‮ ‬الشرعية‮ ‬الحقيقية‮.‬

وأكد‮ ‬أن‮ ‬من‮ ‬يتمسك‮ ‬بوحدة‮ ‬اليمن‮ ‬وترابه‮ ‬وجزره‮ ‬وبحاره‮ ‬وسمائه‮ ‬سيظل‮ ‬القوي‮ ‬المنتصر‮ ‬وهو‮ ‬الذي‮ ‬يمثل‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮.‬

وتابع : المتمسك بأوراق الوحدة وثوابتها الوطنية هو المنتصر وصاحب المشروع العظيم الذي يدافع عن حقوق المواطن اليمني في كل مكان وستتذكرون كلامي هذا لأنه حين تتركون فراغاً في قضايا الوحدة ستتركون مجالاً لأعدائها من الغزاة الطامعين لاحتلالنا واستعمارنا.

وأوضح‮ ‬مجيديع‮: ‬حينما‮ ‬تتمسكون‮ ‬بسلاح‮ ‬الوحدة‮ ‬ودستور‮ ‬الجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬الذي‮ ‬استفتى‮ ‬عليه‮ ‬بالإجماع‮ ‬ستكونون‮ ‬المنتصرين‮ ‬اليوم‮ ‬وغداً‮ ‬وفي‮ ‬المستقبل‮.‬

وأكد‮ ‬أن‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬سيظل‮ ‬يواصل‮ ‬صموده‮ ‬وانتصاراته‮ ‬ضد‮ ‬أعدائه،‮ ‬مشدداً‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬الجماهير‮ ‬لا‮ ‬تريد‮ ‬أي‮ ‬حلول‮ ‬ولا‮ ‬اتفاقات‮ ‬ومصالحات‮ ‬لا‮ ‬تضمن‮ ‬وحدة‮ ‬الوطن‮ ‬أرضاً‮ ‬وإنساناً‮.‬

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