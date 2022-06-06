انقسام بشأن أداء السعودية ضد كولومبيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أثار المستوى الذي ظهر عليه الأخضر في مباراة السعودية ضد كولومبيا اليوم، انقسامًا بين النقاد الرياضيين في برنامج أكشن مع وليد

خسارة الأخضر بهدف

ولعبت السعودية ضد كولومبيا وديًّا، مساء أمس الأحد، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، وخسر الأخضر بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي ()

ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، في التاسع من شهر يونيو الجاري، على ملعب نويفا كوندومينا أيضًا، قبل أن يعود إلى السعودية بعد نهاية معسكره الإعدادي في إسبانيا

السعودية ضد كولومبيا:

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وعلق الإعلامي وليد الفراج بعد خسارة السعودية ضد كولومبيا، قائلًا: لا توجعون قلبنا بالاحتجاجات.. يوجد فراغات كبيرة، هل نحتاج مارادونا؟.. اللعب بطيء جدًّا وكل كرة نخسرها.. ماذا سنقدم أمام الفطاحل في كأس العالم؟

وتحدث حمد المنتشري قائلًا: مستوى منتخب السعودية في لقاء كولومبيا مقبول كونها أول مباراة إعدادية.. في كأس العالم سنكون الحلقة الأضعف ومباراة اليوم = 30% من المونديال

وقال سلطان اللحياني: مستوى السعودية ضد كولومبيا أقل من مقبول.. خطأ في التشكيل والتوظيف.. منتخب كولومبيا بعدة غيابات وكاد الشوط الأول أن ينتهي بثلاثية لهم.. يجب معالجة الأخطاء

وتابع محمد الشيخ: مستوى المنتخب اليوم (الله يستر).. لا انسجام جماعي ولا تركيز من اللاعبين.. رغم وجود غيابات لا يكون تبرير لهذا السوء.. كنت أتمنى نلعب أمام فنزويلا أولا ثم كولومبيا

وأضاف محمد العنزي: بعد مستوى اليوم، الله يستر من مشاركة المنتخب السعودي في المونديال.. كان يجب أن تكون المباراة في الرياض.. تشكيلة خطأ وتوظيف خاطئ.. لو كنا اليوم أمام الأرجنتين لكانت النتيجة كبيرة