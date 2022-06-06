أعلى من المعدل..حرارة المملكة تلامس الـ50 مئوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

ترتفع درجات الحرارة خلال الأسبوعين المقبلين على المملكة بشكل عام، والمنطقة الشرقية بشكل خاص، لتلامس الـ50 درجة مئوية، وذلك نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي الحار والجاف، بما يؤثر على طلبة المدارس والعمالة التي تمارس مهامها تحت أشعة الشمس طوال النهار.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، لـ (اليوم): إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى ما بين 46 -49 درجة مئوية، على معظم محافظات المنطقة الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقتي الرياض والمدينة المنورة «المحافظات بين المدينة المنورة وينبع»، خلال الفترة المقبلة، نتيجة امتداد المنخفض الهندي الموسمي.

وكانت إدارة توقعات الطقس والمناخ في المركز الوطني للأرصاد، نبهت إلى أن درجات الحرارة لصيف هذا العام ستكون أعلى من المعدل بمقدار درجة مئوية واحدة على معظم مناطق المملكة، بينما تشهد منطقة الحدود الشمالية ارتفاعا عن المعدل بـ 1.5 درجة مئوية.